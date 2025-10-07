A quoi ressemble le concept Hipster, la future Dacia électrique à tout petit prix ?

Dacia Hipster : le retour à la simplicité

Fabricante des Sandero et Duster, entre autres, la marque Dacia a présenté le Hipster, un concept qui augure d'un modèle électrique de série qui prendrait le contre-pied des véhicules hyper sophistiqués d'aujourd'hui. 
©  Dacia

Régis Aumont