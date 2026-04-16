Voici ce qu'il faut comprendre quand un motard tapote son casque devant vous

Les motards font ce geste depuis longtemps mais les automobilistes ne le comprennent pas toujours...

La conduite demande une attention de tous les instants. Vitesse à passer, embrayage, freins, attention à la route, aux panneaux, aux autres usagers... Les détails à scruter sont nombreux. Certains sont bien connus, d'autres beaucoup moins puisqu'ils proviennent de bonnes pratiques ou de traditions pas vraiment officielles ou inscrites sur le Code de la route.

Les motards ont ainsi développé tout un tas de petites pratiques. Certaines leur sont même quasi vitales. Avec le bruit du moteur, le vent qui siffle dans le casque, l'isolement dans leur bulle de concentration, difficile de communiquer. Une véritable langue des signes s'est ainsi constituée.

Le geste le plus connu reste le salut en V, formé avec l'index et le majeur, que les motards s'adressent mutuellement en signe de reconnaissance. Mais d'autres signaux existent : la main ouverte levée pour demander un arrêt, le doigt pointé vers le sol pour signaler un danger sur la chaussée, ou encore le poing qui s'ouvre et se ferme pour alerter d'un problème de phares ou de clignotants.

Peut-être avez-vous également vu un motard tapoter son casque avec la main... sans savoir ce que ce geste signifie. Il est utilisé dans de nombreux pays et même les autorités savent bien ce qu'il veut dire. La Gendarmerie du Rhône l'a même expliqué dans un post Facebook à l'été 2025. "Lorsqu'un usager de la route en deux-roues tapote le haut de son casque, cela signifie normalement qu'il vient de croiser un contrôle de police un peu plus tôt sur sa route." Ce geste mimant la visière ou le képi d'un gendarme permet de transmettre instantanément l'information aux autres usagers, quand deux véhicules se croisent.

Vous l'avez compris, c'est donc l'équivalent du fameux appel de phares entre les automobilistes. Le motard risque-t-il une amende s'il est pris sur le fait par les forces de l'ordre ? La Gendarmerie du Rhône précise que "si ce signe est moralement répréhensible, il n'est, pour autant, pas considéré comme une infraction aux yeux de la loi. Il n'est donc pas sanctionnable par une amende." Toutefois, des restrictions existent pour certains types de contrôles, notamment ceux visant à localiser des personnes dangereuses, où les dispositifs de signalement comme les contrôles signalés sur les apps GPS comme Waze doivent être désactivés dans un rayon pouvant aller jusqu'à 10 kilomètres.