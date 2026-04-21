Il roulait sous la pluie à 130 au lieu de 110 km/h et pense avoir été flashé : les radars tiennent-ils compte de la météo ?

Les radars automatiques peuvent-ils détecter la pluie et vous flasher si vous roulez au-dessus de 110km/h ?

La pluie se met à tomber sur la route, les essuie-glaces s'activent, la visibilité se réduit... Sur le trajet des vacances ou d'un long week-end, alors que les kilomètres défilent ou que vous vous faites régulièrement dépasser par d'autres automobilistes, la question peut se poser : peut-on avoir une amende et se faire flasher si l'on continue de rouler à 130 km/h sous la pluie ?

Pour y voir plus clair, prenons un automobiliste lambda qui circule à 125km/h sous la pluie et croise un radar automatique présent sur autoroute. Il pense avoir été flashé. Le radar automatique est-il effectivement capable de détecter les conditions météorologiques et d'adapter son flash en conséquence ?

Premier rappel, le Code de la route est formel sur ce point. L'article R. 413-2 établit des règles précises concernant les vitesses maximales autorisées, non seulement par temps sec, mais également en cas de précipitations. Ces limitations variables selon les conditions météorologiques s'appliquent dès les premières gouttes de pluie.

Sur les routes limitées à 90 km/h et les voies rapides comportant deux chaussées séparées par un terre-plein central, la vitesse doit être réduite de 10 km/h. Sur autoroute, l'abaissement est de 20 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée par temps sec. Et ce même si le panneau affiche toujours la même limitation : 130 km/h sur autoroute.

En théorie, les radars automatiques pourraient être paramétrés à distance par les opérateurs. Cette possibilité technique n'a jamais été mise en place car se heurte à des obstacles juridiques. La notion même de pluie reste difficile à définir précisément : s'agit-il de quelques gouttes éparses, d'une chaussée simplement humide ou de précipitations nécessitant l'usage continu des essuie-glaces ? Cette imprécision ouvrirait la voie à une multitude de contestations.

Les radars automatiques restent donc systématiquement réglés sur les vitesses maximales autorisées par temps sec. Sur autoroute, ils ne déclencheront qu'au-delà de 130 km/h (plus la marge technique de 6,5 km/h, soit 137 km/h), même sous une pluie battante où la limitation légale n'est que de 110 km/h. Cette réalité technique signifie qu'un conducteur roulant à 125 km/h sous la pluie sur autoroute ne sera pas flashé par un radar automatique, bien qu'il soit en infraction avec le Code de la route.

Cela n'empêche pas toutefois d'être flashé par d'autres appareils : les radars mobiles installés et contrôlés directement par un représentant des forces de l'ordre. Dans le cas d'un contrôle de vitesse, les forces de l'ordre ont la latitude de régler le dispositif sur la vitesse correspondant aux conditions.

L'article R. 413-17 du Code de la route va même plus loin en imposant aux conducteurs d'adapter leur allure en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et de la visibilité, indépendamment des limitations de vitesse théoriques. Cette disposition offre aux forces de l'ordre une grande latitude pour verbaliser des comportements qu'elles jugent dangereux, même en l'absence de dépassement des vitesses maximales autorisées. Verdict, notre automobiliste a bien pu être flashé sous la pluie en roulant trop vite tout en restant sous les 130km/h... mais pas par un radar automatique ! Rappelons enfin qu'il s'agit d'impératifs de sécurité. Sous la pluie, les distances de freinage s'allongent considérablement et le risque d'aquaplaning augmente.