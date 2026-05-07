Il roulait à 130km/h sur la voie de gauche et pensait que tout allait bien – jusqu'à ce qu'il découvre cette règle du Code de la route

Circuler sur la voie de gauche à 130 km/h sur autoroute peut sembler normal, mais de nombreux conducteurs méconnaissent cette règle essentielle du Code de la route.

C'est une scène banale sur nos autoroutes françaises et qui a conduit à une discussion toute aussi banale au retour du premier grand week-end de mai, celui du 1er mai. Après avoir évoqué évidemment le prix des carburants en hausse et qui grève nos budgets, est venue l'heure de la fameuse incrimination contre une partie des conducteurs sans doute regroupés dans une association officieuse : "les squatteurs de la voie du milieu".

Les avis sont pourtant unanimes sur le web sous les différentes publications de la Sécurité routière : "marre de doubler les escargots par la droite", "C'est sur l'autoroute qu'il faut aussi afficher ces messages, grrrrr", "35€, pas assez pour ceux qui font leur Paris-Marseille sur la voie centrale"... Et puis est venue la fausse bonne idée, l'astuce soi-disant parfaite pour contourner ce problème : se mettre sur la voie de gauche, quand il y a trois voies sur autoroute.

A priori, il y a moins de problèmes, surtout si on roule à la vitesse maximale autorisée. Prenons pour illustrer la situation l'exemple d'un conducteur roulant tranquillement à 130 km/h sur la voie de gauche, respectant scrupuleusement la limitation de vitesse. La voie devant lui est dégagée, il ne gêne personne et se sent en parfaite légalité. Pourtant, sans le savoir, il est en infraction avec le Code de la route, tout comme des millions d'automobilistes qui adoptent quotidiennement ce comportement !

Des automobilistes estiment ainsi que la voie de gauche leur appartient tant qu'ils roulent vite, créant ainsi des files continues de véhicules sur cette voie. Pourtant, la réglementation française est parfaitement claire sur ce point. L'article R412-9 du Code de la route le stipule d'ailleurs très clairement : "En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci." Cette formulation ne laisse aucune place à l'interprétation : hors dépassement, la place d'un véhicule est sur la voie la plus à droite possible.

La Sécurité routière confirme cette règle sans ambiguïté: "Sur autoroute, les voies du milieu et de gauche sont destinées au dépassement. Rester sur la voie centrale ou de gauche est une infraction qui peut être sanctionnée d'une amende forfaitaire de 35 euros." Il n'existe donc aucune distinction entre la voie centrale et la voie de gauche en termes d'infraction. Les deux sont soumises à la même règle : elles ne doivent être utilisées que pour dépasser. Cette amende de 35 euros peut être minorée à 22 euros en cas de paiement rapide, mais également majorée jusqu'à 150 euros en cas de retard.