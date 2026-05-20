240 kilomètres sans virages et des camions sans cesse : cette route est un défi psychologique pour tous les conducteurs

240 kilomètres de ligne droite et un paysage monotone : cette route est classée au Guinness Book pour le plus grand malheur des automobilistes qui l'empruntent.

Imaginez-vous au volant de votre voiture, circulant sur une autoroute, les mains posées sur un volant qui ne bouge pas et le regard fixé sur un horizon qui ne change jamais. Pendant plus de deux heures, vous roulez tout droit, sans le moindre virage, sans la plus petite courbe pour briser la monotonie du trajet ! Une expérience cauchemardesque qui n'existe qu'au cinéma ? Non, des automobilistes la vivent quotidiennement sur la "Highway 10", une route qui traverse le désert sur 240 kilomètres en ligne parfaitement droite.

Cette autoroute s'étend en réalité sur 1 480 kilomètres au total, mais une portion en particulier a de quoi déstabiliser. Ce tronçon, c'est celui entre Haradh et Al Batha en Arabie Saoudite. Et pour cause, la route traverse en fait le Rub' al Khali, surnommé le "Quart Vide", en plein coeur du pays et qui constitue le plus grand désert de sable au monde. Depuis plusieurs années, les aventuriers du rallye-raid Dakar ont d'ailleurs l'habitude de le traverser lors des étapes les plus difficiles de l'épreuve sportive.

Le reste de l'année, les automobilistes ont de quoi s'ennuyer. Dans cette immensité de sable à perte de vue, aucun obstacle naturel ne vient perturber le tracé : pas de montagne à contourner, pas de vallée à franchir, pas de relief à éviter. La route est donc parfaitement rectiligne, en ligne droite sur plus de 200 kilomètres avec deux voies dans chaque sens. Cette distance en ligne droite est un record selon le célèbre Guinness Book.

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Surprise de plus, cette route est loin d'être désertique en terme de fréquentation ! Initialement construite comme voie privée pour le roi Fahd d'Arabie Saoudite, elle est aujourd'hui devenue une artère vitale pour l'économie de la région. Des milliers de camions l'empruntent donc quotidiennement pour transporter des marchandises entre le centre-ouest du pays et les Émirats Arabes Unis.

En plus de doubler les camions, les conducteurs qui empruntent cette route doivent respecter des limitations de vitesse adaptées à chaque type de véhicule : 120 km/h pour les voitures, 100 km/h pour les bus et 80 km/h pour les camions. . Le trajet monotone mettra donc environ 2 heures à être terminé, si l'on suit une moyenne de 120km/h.

La fatigue mentale représente en fait le principal défi : l'absence totale de stimulation visuelle et physique, le paysage désertique répétitif et l'horizon immuable peuvent provoquer somnolence et perte de concentration. Cette particularité explique pourquoi la Highway 10 figure régulièrement dans les classements des routes les plus dangereuses du monde, malgré l'absence apparente de difficultés techniques.

Face aux dangers que représente cette monotonie extrême, le Ministère des Transports et de la Logistique saoudien a d'ailleurs mis en place plusieurs dispositifs de sécurité. Des accotements asphaltés permettent aux véhicules de s'arrêter en cas d'urgence, tandis que des marquages réfléchissants parsèment le bitume pour maintenir l'attention des conducteurs.