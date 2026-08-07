Bison Futé du 7, 8 et 9 août : week-end rouge, quelles routes et horaires sont à éviter samedi et dimanche ?

Que prévoit Bison Futé sur les routes pour ce week-end des vendredi 7 août, samedi 8 août et dimanche 9 août. Une journée est clairement à éviter, de même que certains axes très fréquentés.

Après le grand chassé-croisé des juilletistes et aoûtiens le week-end dernier, place aux premiers embouteillages du mois d'août ce week-end, prévient Bison Futé. Les départs et retours de vacanciers s'annoncent encore en nombre équivalent, la rentrée scolaire étant encore loin. Il n'en sera pas de même les week-ends suivants avec de plus en plus de retours mais ce week-end des 7, 8 et 9 août promet donc des grands axes très chargés alors que les zones touristiques concentreront l'essentiel des difficultés selon Bison Futé.

Ce vendredi 7 août, la circulation restera globalement fluide sur la majorité du territoire dans le sens des départs, explique Bison Futé. Quelques zones feront toutefois exception : le Nord, le Grand-Ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes, où les premiers vacanciers quitteront les grandes villes. Bison Futé recommande de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 16h ou après 18h, et d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11h à 18h. Le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l'Italie, est à éviter de 10h à 16h.

Dans le sens des retours ce même vendredi, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Arc méditerranéen seront les plus fréquentés. Il faudra éviter l'A9 entre l'Espagne et Narbonne de 11h à 20h, ainsi que l'A7 entre Marseille et Orange de 11h à 17h, puis entre Orange et Lyon de 14h à 20h. Le tunnel du Mont-Blanc, dans le sens Italie-France, sera à contourner de 9h à 22h.

La pire journée de ce long week-end sera pour le samedi 8 août. Dans le sens des départs, la circulation s'annonce très difficile sur l'ensemble du réseau. Selon Bison Futé, "les départs massifs généreront des bouchons notamment vers les zones côtières (Atlantique, Méditerranée) et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les difficultés devraient débuter en début de matinée et persister jusqu'en début de soirée." Pour l'Île-de-France, le conseil est clair : quittez ou traversez la région avant 5h ou après 15h.

Les axes à éviter samedi dans le sens des départs sont nombreux : l'A10 entre Poitiers et Bordeaux de 11h à 19h, l'A7 entre Lyon et Orange de 8h à 16h puis entre Orange et Marseille de 14h à 19h, l'A9 entre Orange et Montpellier de 10h à 16h, entre Montpellier et Narbonne de 12h à 17h et entre Narbonne et l'Espagne de 9h à 13h. L'A61 entre Toulouse et Narbonne est également concernée de 10h à 16h.

Dans le sens des retours samedi, un afflux massif de véhicules est attendu. Il faudra rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant 12h ou après 19h. L'A9 sera à éviter entre l'Espagne et Narbonne de 9h à 12h, entre Narbonne et Nîmes de 11h à 18h. L'A7 entre Marseille et Orange sera saturée de 10h à 15h. Quant au tunnel du Mont-Blanc, dans le sens Italie-France, mieux vaut l'éviter de 11h à 23h. L'A75 entre Béziers et Clermont-Ferrand est à contourner de 11h à 19h.

Dimanche 9 août, les départs concerneront surtout le Sud-Ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes, en direction des stations balnéaires. L'A10 entre Poitiers et Bordeaux est à éviter de 11h à 18h, et l'A63 entre Bordeaux et Bayonne de 10h à 18h. Côté retours, l'A7 entre Orange et Lyon sera chargée de 10h à 19h et l'A6 entre Lyon et Beaune de 10h à 18h.