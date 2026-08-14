Bison Futé des 15 et 16 août : quels routes et horaires à éviter ce week-end ? Les prévisions détaillées

Ce week-end du 15 août sera comme de coutume particulièrement chargé sur les routes, prévient Bison Futé.

C'est le week-end du 15 août, un tournant dans la période estivale chaque année pour les vacanciers... et les automobilistes ! À partir de ce week-end, les retours prennent le pas sur les départs. Comme le souligne Bison Futé, "les vagues des retours s'étaleront sur l'ensemble du week-end, avec des difficultés de circulation importantes voire très importantes localement".

Ce vendredi 14 août, dans le sens des départs, les embouteillages et ralentissements concernent les routes rejoignant la Méditerranée depuis l'Île-de-France et depuis Bordeaux via Toulouse, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national, avec des conditions "même très difficiles sur ceux rejoignant l'Île-de-France et en direction de Bordeaux, via Toulouse, depuis le pourtour méditerranéen", précise Bison Futé dans ses prévisions détaillées.

Du noir sur les routes samedi ! Quelles couleurs ce week-end ?

Samedi 15 août "constituera la journée la plus difficile du week-end au niveau national dans les deux sens de circulation". Classée rouge dans les deux sens, elle verra les usagers "très nombreux sur tout le réseau routier du territoire, du matin au soir". La circulation sera même "extrêmement difficile en Auvergne-Rhône-Alpes" où la couleur noire est de rigueur. Les trajets depuis le pourtour méditerranéen vers l'Île-de-France s'annoncent particulièrement compliqués.

Dimanche 16 août offrira un petit répit avec le retour du vert. Dans le sens des départs, les encombrements se concentreront sur les routes vers la Méditerranée et en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, "il sera difficile de circuler sur les routes rejoignant l'Île-de-France depuis la méditerranée, et de traverser le Massif-Central et la région Auvergne-Rhône-Alpes".

Samedi 15 août : rouge dans le sens des départs et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes, rouge partout dans le sens des retours.

Dimanche 16 août : vert dans le sens des départs sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et arc méditerranéen classés orange, même chose dans le sens des retours.

Quelles sont les routes et heures à éviter selon Bison Futé ?

Ce vendredi, dans le sens des départs, Bison Futé recommande d'éviter l'autoroute A7, entre Valence et Orange, de 11h à 19h et l'A8 entre Le Luc et l'Italie, de 7h à 19h. Pour les retours, mieux vaut rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant 13h ou après 21h.

Le samedi 15 août, journée noire en Auvergne-Rhône-Alpes, il faut "quitter ou traverser l'Île-de-France avant 6h ou après 16h" selon Bison Futé. Dans les départs, évitez l'A10 entre Paris et Orléans, de 6h à 13h et l'A7 entre Orange et Marseille, de 11h à 20h. Côté retours, l'A7 est à proscrire entre Orange et Lyon, de 8h à 18h", tout comme l'A10 "entre Bordeaux et Tours, de 10h à 18h.

Dimanche 16 août, évitez l'A9 entre l'Espagne et Orange, de 10h à 19h au retour, et l'A7 entre Marseille et Lyon, de 11h à 23h. Dans les départs, l'A9 "entre Nîmes et Narbonne, de 9h à 20h" et le tunnel du Mont-Blanc, "entre la France et l'Italie, de 10h à 16h", concentreront les bouchons. Un conseil : décaler ses trajets tôt le matin ou en soirée pour limiter la casse.