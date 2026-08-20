Bison futé des 22 et 23 août : routes et horaires à éviter, quelles prévisions de trafic pour ce week-end ?

Ce week-end du 22 et 23 août 2026, de nombreux vacanciers seront sur les routes. Le trafic pourrait être particulièrement dense dans le sens du retour, prévient Bison Futé.

Après les retours très nombreux du week-end du 15 août, celui du 22 ne sera pas en reste. De nombreux vacanciers sont actuellement encore en congé, mais vont devoir rentrer. C'est ce qu'indique Bison Futé avec les retours qui prendront le pas sur les départs. "Les congés scolaires s'achèvent dans une semaine et l'essentiel des flux routiers concerneront les retours des régions côtières vers les grandes métropoles. Au niveau national, dans le sens des retours, les journées de vendredi, samedi et dimanche devraient être très circulées", prévient le service d'information et d'anticipation routière pour la période du 21 au 24 août.

Dès vendredi, la circulation sera difficile. Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national et même rouge dans le sud. Les bouchons pourraient débuter dès le milieu de matinée et jusqu'en milieu de soirée. En région parisienne, les ralentissements liés aux retours sont attendus dès le début d'après-midi, notamment sur l'A10 et sur l'A6. La circulation dense durera jusqu'à tard le soir. Il est alors préconisé par Bison Futé de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant 12h ou après 23h. Pour les départs, la France est coupée en deux, une circulation "difficile" à l'ouest et "habituelle" à l'est et jusqu'en Ile-de-France

Un samedi très difficile sur les routes

La situation pour les retours se complique le lendemain. Samedi 22 août, la journée est classée rouge dans tout l'ouest de la France. Du début de matinée au début de soirée, il y aura du monde sur les routes. Sur l'A10, les ralentissements sont attendus entre la barrière de péage de Saint-Arnoult et la commune de Wissous dès la fin de matinée. Il est alors recommandé de rejoindre l'Ile-de-France avant 10h.

Pour cette journée plus difficile, il est aussi conseillé d'éviter l'A11, entre Nantes et Angers, de 10h à 13h, et entre Angers et Paris de 11h à 15h, la route nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 13h, l'A84, entre Rennes et Caen, de 11h à 16h, l'A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 11h à 14h, l'A10, entre Bordeaux et Tours, de 14h à 19h, l'A7, entre Marseille et Orange, de 9h à 13h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 19h et l'A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h à 14h. Pour les départs, quelques ralentissements sont attendus dans l'ouest, le nord et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des routes et horaires à éviter dimanche

Dimanche 23 août devrait s'avérer être la meilleure journée pour rentrer et partir. La journée est classée verte dans le sens des départs et orange pour les retours, et ce pour tout le pays. Toutefois, "dans le sens des retours, des mouvements importants sont prévus sur les axes de la côte atlantique, du sud-est et du centre de la France. Ils devraient apparaitre dès la fin de la matinée et persister jusqu'en milieu de soirée". Des difficultés de circulation sont particulièrement attendues sur l'A10 et l'A6 de nouveau, mais aussi A13.

Il est aussi préférable d'éviter l'A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 11h à 19h, entre Tours et Orléans, de 17h à 21h, et entre Orléans et Paris de 10h à minuit, l'A9, entre l'Espagne et Narbonne, de 11h à 18h, et entre Montpellier et Orange, de 12h à 19h, l'A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 17h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 22h, l'A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h, l'A71, entre Clermont-Ferrand et Bourges, de 15h à 19h et entre Bourges et Orléans, de 16h à 19h, l'A61, entre Narbonne et Toulouse, de 15h à 19h et le tunnel du Mont-Blanc, entre l'Italie et la France, de 12h à 21h. Il faudra donc être prudent, notamment sur la route des retours ce week-end.