Fin des voitures thermiques en 2035 : l'Europe veut desserrer la vis, qu'est-ce que cela change pour les automobilistes ?

L'Union européenne devrait assouplir les règles concernant la fin des véhicules thermiques à partir de 2035.

L'Europe pourrait finalement accorder un nouveau sursis aux moteurs thermiques après 2035. La commission de l'Environnement du Parlement européen a adopté le 4 novembre un compromis qui assouplit les règles prévues pour cette échéance. Alors que l'objectif initial était de réduire de 100 % les émissions de CO₂ des voitures neuves, les eurodéputés proposent désormais de ramener cette réduction à 87,5 %. C'est donc un nouveau recul par rapport à l'interdiction initialement prévue.

Si cette proposition est définitivement adoptée, les constructeurs pourront continuer à vendre certains véhicules équipés de moteurs thermiques après 2035. Le texte prévoit également de prendre en compte certains carburants renouvelables et de favoriser les constructeurs qui utilisent de l'acier produit en Europe avec une faible empreinte carbone. L'objectif étant de laisser davantage de liberté aux industriels dans le choix des technologies.

Le texte pour assouplir la fin des moteurs thermiques en 2035 doit encore être approuvé

Ce changement s'explique par les difficultés rencontrées par l'industrie automobile européenne. Les constructeurs font face à une concurrence chinoise de plus en plus forte et à des ventes de voitures électriques qui progressent moins vite que prévu même si la crise au Moyen-Orient a donné un coup de boost aux ventes, comme c'est le cas en France. Les constructeurs réclamaient davantage de souplesse pour protéger leurs emplois et leur compétitivité, une position contestée par les associations environnementales qui craignent que ce recul ralentisse la transition vers la voiture électrique.

Le Parlement européen a franchi une étape importante vers l'assouplissement de la fin des moteurs thermiques en 2035 mais il s'agit pour l'instant d'un vote en commission parlementaire. Le texte doit encore être approuvé par les eurodéputés et faire l'objet d'un accord avec les États membres avant de devenir une nouvelle réglementation. Le moteur thermique survivra peut-être à 2035.