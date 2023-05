Carburant à un euro : grosse promo ce week-end, comment ça marche ?

Une enseigne de grande distribution remet en place ce week-end, et dès ce vendredi, son opération sur le prix du carburant à 1 euro dans toutes ses stations-services de l'Hexagone.

Voilà une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Alors que le prix du litre du carburant flirte encore souvent avec les 2 euros (pour le sans-plomb) dans bon nombre de stations-services de l'Hexagone, les enseignes du groupe Casino ont décidé de relancer ce week-end leur opération "Le litre de carburant au prix de revient de 1€". Ainsi, du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai soir, chaque client qui viendra faire son plein dans une station-service Casino se verra remettre un bon d'achat équivalent à la différence entre le prix du litre sans remise et le prix du litre à 1 euro.

Par exemple, si vous mettez 60 litres de gasoil dans le réservoir de votre voiture entre le 12 et le 14 mai, vous obtiendrez un bon d'achat de 42 euros en estimant le prix classique du gasoil à 1.70 euro cette semaine (60x70 centimes). Un véritable bon plan dans le contexte actuel de hausse générale des prix. Evidemment, le bon d'achat est valable uniquement dans les magasins du groupe Casino et à certaines conditions.

L'offre est exclusivement réservée aux particuliers et limitée à un véhicule par foyer et à un seul passage à la pompe. Le bon d'achat ne peut pas dépasser les 50 euros et doit obligatoirement être utilisé pendant la période de l'opération, donc entre vendredi et dimanche. Par ailleurs, pour bénéficier de la remise, le consommateur devra déjà avoir dépensé au minimum 120 euros de courses dans un magasin Casino. A partir de cette somme, chaque euro dépensé sera payé grâce au bon d'achat dans la limite de sa valeur. Enfin, pour bénéficier de ce joli coup de pouce, il est impératif de présenter l'original du bon d'achat.



Les conditions de l'offre :