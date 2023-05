Presque personne ne connait la fonction cachée des poignées de maintien dans les voitures - c'est simple et tellement pratique

Les conducteurs ont été époustouflés par une vidéo qui révèle une astuce géniale pour les poignées de maintien de leur voiture.

Vous pensiez que les poignées de maintien dans la voiture ne servaient qu'à se tenir dans les virages ou lorsque le chauffeur conduit par à coups ? Et bien non, elles ont un autre usage que quasi personne ne connait. C'est une vidéo postée sur TikTok qui nous l'apprend.

La vidéo commence par une personne abaissant une poignée de voiture. On voit que la poignée revient à sa position d'origine, ce que tout le monde sait. Mais ce que peu de personnes savent c'est qu'il est possible d'activer un petit loquet. Ce loquet maintient la poignée en place, et vos permet d'y suspendre plein de choses. Cette zone facilite ainsi l'accrochage d'objets lorsque vos mains sont pleines. La personne qui a tourné la vidéo était tellement étonnée d'apprendre cette astuce qu'elle se dirige vers sa propre voiture pour voir si le même mécanisme existe. Effectivement, ça fonctionne aussi sur sa voiture. Avant de regarder la vidéo, dites-nous si vous connaissiez cette astuce !

Il faut toutefois noter que cela pourrait ne pas fonctionner pour toutes les voitures, mais cela vaut la peine de vérifier si les poignées de votre voiture ont cette fonctionnalité. Les personnes qui ont regardé la vidéo ont exprimé leur étonnement dans la section des commentaires.

L'utilisateur TikTok queen.regina.1111 a dit : "Quoi ?!? J'apprends cela après 42 ans d'existence !" Tandis que linze11 a commenté : "Il fait genre 0 degré et il est 5h50 du matin, mais je suis tellement tentée de sortir et de vérifier ma voiture..."