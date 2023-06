Que risque-t-on vraiment si on se fait arrêter en tongs au volant ?

Avec les fortes chaleurs de l'été, il est tentant de conduire en tongs ou en claquettes. Mais que se passe-t-il en cas de contrôle de police ?

Pas besoin d'habiter au bord de la mer pour préférer porter des chaussures ouvertes quand le thermomètre flirte avec les 30 degrés. Mais sortir en tongs ou en claquettes implique certaines pratiques pas forcément toujours adaptées, comme par exemple le fait de conduire une voiture. Et il faut bien le dire, avoir les pieds à l'air quand on se retrouve dans la fournaise d'un habitacle est quand même beaucoup plus agréable que de porter des chaussures fermées.

De nombreux automobilistes se laissent tenter, notamment pour rejoindre la plage au risque de transformer leur véhicule en bac à sable à la fin de la journée. Mais parmi eux, peu savent à quoi ils s'exposent en conduisant en tongs ou en claquettes, voire même pieds nus.

Est-ce que le Code de la route l'interdit ? Si l'on se réfère à l'article R412-6, il est indiqué que ''tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.'' Il n'existe donc pas d'interdiction formelle de conduire avec des chaussures ouvertes, comme les tongs ou les claquettes, mais il n'en reste pas moins qu'elles ne doivent pas être une gêne pour la conduite. Tout est donc une question d'interprétation.

Pas de retrait de point mais de lourdes conséquences en cas d'accident

Ainsi, en cas de contrôle, les forces de l'ordre ont la possibilité de verbaliser un automobiliste s'ils estiment que ses chaussures sont susceptibles de provoquer un comportement dangereux. De 2ème classe, la contravention est de 35 euros, minorée à 22 euros en cas de paiement sous 15 jours et majorée à 75 euros au-delà du délai de 45 jours. Elle ne peut en revanche pas engendrer de retrait de points sur le permis de conduire.

Mais attention, les conséquences peuvent être bien plus graves en cas d'accident. Le fait de conduire en tongs ou pieds nus peut en effet être retenu comme circonstance aggravante, avec le risque pour le conducteur d'être poursuivi pour mise en danger délibérée d'autrui. Il n'est pas rare pour les policiers de voir un véhicule perdre le contrôle et en emboutir un autre à cause d'une tong restée coincée sous la pédale d'accélérateur...

Et les ennuis peuvent ne pas s'arrêter là. Si le conducteur responsable d'un accident de la route ne porte pas de chaussures adaptées à la conduite, sa compagnie d'assurance a le droit de considérer qu'il est (doublement) en faute. Ainsi, même s'il possède un contrat tout risques, l'assurance a la possibilité de s'appuyer sur l'article R412-6 (vu plus haut) pour décider de ne pas indemniser son assuré. Là, le petit trajet en tongs risque fort de se transformer en énorme trou dans le compte en banque...