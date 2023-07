Si vous réglez votre climatisation comme ceci, vous économiserez énormément d'essence

C'est prouvé, utiliser la climatisation dans un véhicule entraîne une hausse de la consommation de carburants. Mais une astuce existe pour limiter cette surconsommation. La connaissez-vous ?

L'été, quand les températures affolent le thermomètre, le bitume brûle, l'herbe jaunit et... les voitures deviennent des fournaises ! Alors on s'adapte... ou on lance la climatisation. Mais ce confort a un prix ! Pour fonctionner, la clim' sollicite la puissance de votre moteur, un moteur qui en échange brûle plus de carburants pour alimenter le climatiseur. Si vous êtes un minimum curieux, vous avez sans doute déjà remarqué qu'il existait deux modes de climatisation dans les voitures.

Le plus classique, celui que l'on utilise généralement, consiste à refroidir l'air chaud venu de l'extérieur. Comme l'air arrive en continu, la climatisation fonctionne sans interruption, provoquant une hausse sensible de votre consommation d'essence. Selon des chiffres de l'ADEME (Agence nationale de la transition écologique), publiés en 2020, la climatisation entraîne en moyenne une hausse de la consommation de 2 litres pour 100 kilomètres effectués en ville et de 0.4 litre sur autoroute pour la même distance. Sur un trajet de 500 kilomètres (soit l'équivalent d'un plein pour de nombreux véhicules) parcourus en milieu urbain, la surconsommation due à la climatisation peut donc atteindre les 10 litres, soit près de...20 euros !

Un air aussi frais mais une consommation de carburant bien moins importante

Le deuxième mode est lui beaucoup moins gourmand en carburant, encore faut-il savoir l'utiliser. Ce système, une fois déclenché, va se contenter de renouveler l'air intérieur de votre véhicule pour le refroidir ou le réchauffer selon vos desiderata. La quantité d'air dans l'habitacle étant bien moins importante que celle de l'air extérieur à refroidir continuellement (mode 1), le climatiseur est alors sollicité beaucoup moins longtemps pour un résultat identique. Votre consommation d'essence ou de gasoil est en revanche bien moins grande.

En plus de son bénéfice d'un point de vue économique, le recyclage de l'air intérieur (efficace à condition de rouler avec les vitres fermées !) empêche de faire entrer l'air pollué et les mauvaises odeurs dans le véhicule, ce qui n'est pas anodin, notamment lorsque l'on est pris dans les embouteillages. Il est toutefois conseillé de l'utiliser avec parcimonie parce que respirer le même air trop longtemps peut avoir des conséquences sur la concentration et les réflexes en raison de l'inhalation de CO2 rejeté par la respiration humaine.

Vous ne l'avez jamais expérimenté ? C'est bien dommage, parce que ce bouton permet le recyclage de l'air de l'habitacle et propose un système de climatisation bien plus économique. Comment activer ce mode ? Il est très souvent présent sur le tableau de bord de votre voiture via une touche comportant le symbole d'une flèche circulaire dans une voiture (ou alors trois flèches formant un cercle).