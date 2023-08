C'est à cela que servent les câbles noirs que l'on trouve au milieu des routes

Lors de certains voyages sur la route, on peut apercevoir des câbles sur le bitume, ce qui soulève les questions : à quoi servent-ils ? Pourquoi ces câbles sont-ils installés ?

Les câbles que l'on voit sur les routes sont en réalité des tuyaux pneumatiques en caoutchouc et contiennent de l'air à l'intérieur. Ils sont reliés à des capteurs qui détectent les changements de pression, donc chaque fois qu'une voiture passe, ils envoient un signal. Ce type de tuyau est utilisé pour mesurer le trafic, c'est-à-dire compter combien de voitures passent par minute, par heure ou par jour.

Cela permet par exemple de déterminer si des feux de circulation doivent être installés sur les voies de circulation ou si la circulation doit être fluidifiée. Ils peuvent même être utilisés pour anticiper un élargissement des voies. Dans le cas des grandes artères situées dans les villes, ces tuyaux sont utilisées pour mesurer la densité des véhicules sur une période donnée.

Les tuyaux ne captent pas seulement le nombre de voitures qui passent, mais aussi leur vitesse et le type de véhicules, c'est-à-dire s'il s'agit de motos, de camions ou de bus.

L'un des avantages de l'utilisation de ces tuyaux est qu'ils permettent de détecter les habitudes de conduite sur une route. De plus, ils sont utilisés avant de commencer tout travail sur une voie de circulation, ainsi que pour évaluer si un changement de signalisation est nécessaire, en fonction de la densité et du mode de conduite des usagers. D'autres avantages sont leur coût économique et leur facilité d'installation. Ils sont posés sur le sol, collés et connectés au logiciel ou au compteur qui fait le reste du travail.

En ce qui concerne les inconvénients, ils peuvent s'user rapidement de l'extérieur, en raison du contact constant avec de nombreux véhicules. C'est pour cela que parfois ils sont remplacés par un comptage manuel. D'autres fois, les services routiers préfèrent faire une estimation statistique, où un calcul mathématique basé sur le volume de trafic des années précédentes permet d'obtenir une moyenne estimée.

Une autre méthode de mesure est l'utilisation de radars qui enregistrent un signal chaque fois qu'un véhicule passe, tout comme les tuyaux pneumatiques qui enregistrent le temps et la vitesse des voitures. Il existe également un autre système appelé "contacts électriques" qui s'active et allume une lumière chaque fois qu'une voiture passe dessus.