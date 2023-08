Flambée des prix des carburants, jusqu'à quand va-t-elle durer ?

Les tarifs de l'essence et du gasoil n'ont cessé de grimper depuis le début de l'été. Faut-il s'attendre à ce que cette envolée des prix persiste à la rentrée ?

Vous l'avez certainement remarqué à vos dépens. Depuis le début du mois de juillet, remplir son réservoir coûte de plus en plus cher. Malheureusement – et sans surprise pour certains -, l'envolée des prix des carburants a coïncidé avec les vacances estivales qui ont vu et voient encore des millions de Français prendre la route sur de longues distances pour rejoindre leurs lieux de villégiatures. Alors que les prix à la pompe avaient connu plusieurs baisses au cours des mois de mai et juin, ils n'ont cessé de grimper depuis. Le dernier relevé du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle indique que le prix moyen du litre de gasoil est de 1.83 euro, soit une augmentation de 17 centimes depuis le début des vacances scolaires ! Si la hausse du Sans-Plomb 95 est moins spectaculaire, de 7 centimes, le litre du carburant le plus utilisé par les automobilistes flirte avec les 1.90 euro. Et il n'est pas rare, notamment dans les grandes agglomérations et surtout sur les aires d'autoroutes, de le voir dépasser allègrement les 2 euros.



Cette hausse des prix était redoutée depuis la dernière réunion, le 4 juin à Vienne (Autriche), des pays exportateurs de pétrole. Face à la forte chute des prix des barils, les treize pays membres de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) avaient alors décidé, à la demande de l'Arabie Saoudite, de baisser leur production dans l'optique de faire remonter les cours du pétrole. Si les conséquences de cette diminution de la production ne s'étaient pas immédiatement faites ressentir, la raréfaction du pétrole couplée à une forte demande mondiale durant l'été ont fini par avoir l'effet escompté par les exportateurs d'or noir. Si bien qu'en France, comme à peu près partout ailleurs, les prix des carburants ont brusquement flambé. Et la situation pourrait être encore pire dans l'Hexagone sans le plafonnement jusqu'à la fin de l'année des tarifs de l'essence et du gasoil dans les stations-services Total. Pour rappel, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, avait annoncé à la fin du mois de février que les prix ne pourraient pas dépasser les 1.99 euro en 2023.

Alors, est-ce que l'augmentation constatée ces dernières semaines est amenée à se poursuivre au-delà des vacances scolaires ou est-ce que l'on peut s'attendre à un ''retour à la normale'' au début du mois de septembre ? La divulgation récente des mauvais indicateurs sur la santé économique de la Chine, qui est le plus grand importateur de pétrole, a eu pour effets de faire chuter les cours du baril de Brent ces derniers jours. Le ralentissement de la croissance du pays du soleil-levant, dont les exportations sont en forte baisse, pourrait donc être une bonne nouvelle pour les automobilistes français. La courbe des prix à la pompe a une chance de s'inverser de nouveau dans les prochaines semaines, même si cela reste à confirmer.