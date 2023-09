Ce sera le chaos total pour se déplacer à Paris le week-end prochain - prenez vos précautions dès maintenant

Le dimanche 17 septembre 2023 sera une journée très compliquée pour ceux qui voudront se déplacer à Paris. Voici tous les détails pour anticiper.

Le dimanche 17 septembre 2023, Paris sera le théâtre d'un événement qui risque de semer le chaos dans la capitale française. La 9e édition de la Journée " Paris Respire - sans voiture " se tiendra de 11h à 18h, et cette initiative pourrait sérieusement perturber la mobilité des Parisiens et des visiteurs. Comme chaque année, cette journée transforme Paris en une ville sans voiture, réservée uniquement aux modes de déplacement non polluants tels que le vélo, les rollers, la trottinette, le skateboard, ainsi qu'aux piétons et aux usagers des transports en commun. Alors que cette initiative vise à promouvoir des alternatives écologiques à la voiture, elle pourrait aussi entraîner des désagréments majeurs pour ceux qui dépendent de leur véhicule pour leurs déplacements quotidiens pour des raisons professionnelles ou personnelles.

La Journée " Paris Respire " couvre l'ensemble du territoire parisien, à l'exception du périphérique. Dans les quartiers du 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements, ainsi que sur les Champs-Élysées et dans les zones désignées comme " Paris Respire ", des mesures de sécurité renforcées seront mises en place. Les véhicules motorisés seront strictement interdits de circulation de 11h à 18h, y compris les deux-roues et les véhicules électriques. Les contrevenants risqueront une contravention de 4e classe, assortie d'une amende de 135 €.

Dans les périmètres " Paris Respire ", seuls les bus, les véhicules de secours et les taxis seront autorisés à circuler, à une vitesse maximale de 20 km/h. En dehors de ces zones, les bus, les véhicules de secours, les taxis et les VTC pourront circuler, mais à une vitesse limitée de 30 km/h. Les résidents de la capitale rentrant de week-end devront présenter un justificatif de domicile pour accéder à Paris, encourageant ainsi les Parisiens à laisser leur véhicule motorisé au garage. La Ville de Paris déploiera plusieurs centaines d'agents aux portes de la ville et dans les zones " Paris Respire ", notamment dans le centre de Paris et sur les Champs-Élysées, pour garantir le respect de ces mesures de circulation.

Cependant, pour atténuer ces désagréments, la Ville de Paris propose des animations gratuites pendant la Journée "Paris Respire". De plus, le dimanche 17 septembre coïncide avec les Journées européennes du patrimoine, organisées les 16 et 17 septembre. Il est donc recommandé à tous de prendre leurs précautions, d'utiliser des modes de transport alternatifs et de planifier leurs déplacements à l'avance pour éviter tout désagrément.