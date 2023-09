La "règle de la minute" permet d'éviter de nombreuses pannes du moteur de voiture mais presque personne ne la connait

Si vous conduisez une voiture avec un moteur turbo à essence ou au diesel, cette astuce très simple vous évitera des pannes coûteuses dans le moteur de votre véhicule.

La démocratisation du turbo a été à un moment donné la solution la plus courante parmi les fabricants actuels pour améliorer les performances et accroître l'efficacité des moteurs de faible cylindrée, répondant également à l'urgence de réduire les émissions polluantes. Cependant, l'une des principales interrogations concernant ce type de solution concerne ses caractéristiques très spécifiques, notamment une tendance à une consommation d'huile accrue et l'usure naturelle des composants, avec une combustion plus intense.

Techniquement, un turbo fonctionne avec des gaz d'échappement dont la mission est de faire tourner une turbine. Cette turbine, à son tour, actionne une autre turbine qui aspire l'air frais atmosphérique, le fait passer par un intercooler et l'injecte dans l'admission du moteur, plus dense et avec plus de molécules d'oxygène, ce qui lui permet de générer plus de puissance.

Cette action du turbo, en traitant les gaz d'échappement, augmente la température de la première turbine. Il revient alors à l'huile du moteur de la refroidir. Cependant, une partie de cette huile s'évapore, c'est pourquoi les conducteurs doivent surveiller attentivement le niveau d'huile dans le moteur.

Il est donc conseillé de vérifier régulièrement le niveau d'huile dans le moteur et de s'assurer du bon fonctionnement de tous les éléments du turbo. De plus après un long trajet, ne coupez pas immédiatement le moteur. Laissez-le tourner au ralenti pendant environ 60 secondes. C'est pour cela que l'on nomme cette pratique la "règle de la minute".

L'explication est simple : lorsque vous conduisez un véhicule équipé d'un moteur turbo, les turbocompresseurs montent en température en raison de la chaleur générée par la compression de l'air et l'échappement. Après un long trajet, si le moteur est coupé immédiatement, la circulation d'huile s'arrête, laissant l'huile résiduelle dans le turbo. Cette huile peut cuire à cause de la chaleur résiduelle du turbo, formant des dépôts qui peuvent, à long terme, endommager le turbocompresseur. En laissant le moteur tourner quelques minutes, vous permettez à l'huile de circuler et de refroidir le turbo, évitant la formation de dépôts et prolongeant sa durée de vie.