L'astuce du ruban adhésif - comment les conducteurs deviennent invisibles pour les radars automatiques

Les adeptes de la conduite rapide déploient toute leur imagination pour échapper aux griffes des autorités policières.

Étant donné que la vitesse excessive est l'une des principales causes d'accidents graves, les autorités redoublent d'efforts pour mettre fin à cette habitude. Les radars de vitesse jouent un rôle crucial pour dissuader les conducteurs d'appuyer trop sur l'accélérateur. Ils sont le "Big Brother" des routes, capturant les images des véhicules qui dépassent les limites.

Cependant, la présence de ces dispositifs ne décourage pas certains conducteurs, qui recherchent constamment des astuces pour devenir "invisibles". L'une des nouvelles méthodes utilisées par ces conducteurs pressés implique l'utilisation de ruban adhésif isolant. En utilisant ce dernier, ces conducteurs malins modifient le numéro de leur plaque d'immatriculation, pensant ainsi tromper les caméras et les radars et échapper aux sanctions.

Récemment, un conducteur espagnol a choisi cette méthode. Il a été repéré par la police catalane alors qu'il circulait sur l'autoroute AP-7, qui s'étend le long de la côte méditerranéenne espagnole, du village d'Els Limits à Vera en Almería. Lors du contrôle, il a été constaté que le conducteur, en utilisant du ruban isolant noir, avait transformé la lettre "F" de sa plaque d'immatriculation en "E". Cela lui a valu des problèmes car, en Espagne, la falsification des plaques d'immatriculation est punie d'une peine de prison allant de six à douze mois.

En France, falsifier ou modifier une plaque d'immatriculation est une infraction pénale. Les conséquences pour les contrevenants peuvent être sévères. Tout d'abord, la personne coupable risque une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 euros. En outre, selon la gravité de l'infraction et les circonstances, d'autres sanctions peuvent s'ajouter. La suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre 3 ans est également possible, que le contrevenant soit ou non le propriétaire du véhicule. Dans certains cas, le véhicule peut être confisqué.

Enfin, au-delà des sanctions juridiques, falsifier une plaque peut avoir des conséquences graves en cas d'accident, car l'assurance peut refuser de couvrir les dommages si une telle fraude est découverte. Il est donc fortement déconseillé de commettre une telle infraction.