Les voitures à essence ou diesel ne seront bientôt plus les bienvenues dans cette ville européenne

Cette capitale crée l'une des zones environnementales les plus strictes et les plus ambitieuses d'Europe. Mais cela ne plaît pas à tout le monde.

La lutte contre la pollution atmosphérique passe à la vitesse supérieure dans les métropoles européennes. Stockholm, la capitale suédoise, vient de prendre une décision forte pour ses habitants et l'environnement : l'interdiction des voitures fonctionnant à l'essence et au diesel dans les secteurs centraux de la ville d'ici 2025.

L'objectif principal est double : améliorer la qualité de l'air, tout en atténuant les nuisances sonores dues à la circulation. Ce plan audacieux transformera près de 20 pâtés de maisons de la partie centrale de Stockholm en une zone exclusivement environnementale. Les rues concernées ne sont pas des moindres : elles abritent certaines des boutiques les plus luxueuses du pays ainsi que des bureaux parmi les plus coûteux de la Suède.

L'initiative est portée par le parti des Verts, membre de la coalition au pouvoir au sein du conseil municipal. Pour eux, cette démarche est une étape cruciale pour faciliter la transition vers les voitures électriques, au détriment des moteurs à combustion. Lars Stromgren, le vice-maire de Stockholm en charge des transports, a exprimé sa préoccupation quant à la qualité de l'air actuelle. Selon lui, les effets délétères de la pollution sont manifestes et profondément inquiétants : des problèmes respiratoires chez les nourrissons jusqu'aux décès prématurés chez les seniors.

Pour mieux comprendre, cette nouvelle zone sera classée comme une "zone environnementale de classe 3". Cela signifie qu'elle privilégiera principalement la circulation des voitures entièrement électriques. Toutefois, le règlement prévoit des exceptions : certains véhicules hybrides rechargeables, notamment les fourgonnettes plus imposantes, pourront y circuler. D'autres exceptions concernent les véhicules d'urgence tels que les ambulances ou les voitures de police, ainsi que les véhicules transportant des personnes handicapées.

Même si ce projet est ambitieux, la municipalité envisage déjà d'agrandir cette zone après son lancement initial. Cependant, cette annonce n'est pas sans susciter des controverses. Les entreprises du domaine des transports jugent cette initiative excessive. Selon la Confédération suédoise des entreprises de transport, plutôt que d'imposer des restrictions drastiques, la ville devrait miser sur le développement des infrastructures de recharge pour les voitures électriques, encourageant ainsi une transition volontaire. Ils rappellent d'ailleurs que depuis 2010, les émissions ont déjà connu une réduction notable de 34 %.