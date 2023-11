Cette fonction secrète permet de dégivrer le pare-brise d'une voiture en quelques secondes

Cette fonction sert à dégivrer le pare-brise d'une voiture en une poignée de secondes.

Pourquoi s'embêter à gratter son pare-brise dans le froid quand on peut se débarrasser rapidement de la glace en restant assis dans sa voiture ? Si vous ne vous êtes jamais posé la question, c'est sans doute parce que vous ne connaissez pas cette solution magique. Il existe plusieurs méthodes pour dégivrer un pare-brise. Il est toujours conseillé d'allumer le contact en premier pour commencer à faire chauffer la voiture, mais cela ne se fait évidemment pas en un claquement de doigts.

Pour enlever la couche de glace qui s'est déposée sur la vitre, on peut évidemment retirer le givre à l'aide d'un grattoir, utiliser un liquide antigel spécialement conçu pour dégivrer les pare-brises ou encore verser de l'eau tiède pour faire fondre le givre (il est toujours conseillé de ne pas utiliser de l'eau trop chaude pour éviter un choc thermique qui pourrait fissurer le verre). Toutes ces techniques prennent un peu de temps, surtout que celle qui consiste à verser de l'eau sur le pare-brise de sa voiture peut se révéler contre-productive en période de grand froid. En effet, lorsque les températures sont négatives l'eau risque de se transformer immédiatement en glace.

Pour certains automobilistes, aucun risque de connaître ce genre de désagrément à condition de savoir que leur voiture possède la technologie qui fait toute la différence. Cette technologie appelée "Quickclear" a été inaugurée à la fin des années 90 sur la Ford Mondeo, une berline familiale devenue très populaire. Le succès a été immédiat et Ford l'a ensuite installé sur tous ses autres modèles depuis 2011. Mais ce ne sont pas les seuls ! Depuis quelques années, de nombreuses marques ont pu copier la technologie et la proposent sur certaines de leurs voitures, principalement sur des finitions hauts de gamme.

Si vous possédez une Volkswagen, une Nissan, une Audi, une BMW, une Mercedes ou encore une Skoda, il y a des chances pour que le grattoir ne soit pour vous plus qu'un lointain souvenir. Il suffit de vérifier sur le livret de votre véhicule. La fonction se nomme "Quickclear" chez Ford, "Thermaclear" chez Nissan ou "Climate Windcreen" chez Volkswagen. On trouve aussi des technologies similaires sur des voitures récentes comme le dernier Renault Austral. Peugeot ou DS ont aussi proposé un pare-brise chauffant sur les SUV 3008 et DS7.

Pour l'usager, un simple appui sur un bouton en forme de pare-brise traversé par trois lignes irrégulières permet de chauffer la vitre avant du véhicule (le symbole est similaire à celui du bouton pour enclencher le chauffage sur la lunette arrière des voitures). Le conducteur peut ainsi rester assis dans son siège pendant que la glace fond à l'extérieur. Comment ça marche ? Le procédé permet de diffuser de la chaleur dans le pare-brise grâce à un réseau de fils électriques ultras fins noyés entre les deux couches de verre, ce qui permet de faire disparaître le givre en un temps record. ''Le système agit en quelques secondes, même si la température extérieure est inférieure à zéro'', promet le pionnier de la technologie Ford.