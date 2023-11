Est-il possible de dépasser un tracteur sur une ligne continue ? Il n'y a qu'une seule réponse

Il existe des exceptions qui permettent de dépasser même en cas de ligne continue. Dépasser un tracteur fait-il partie de ces exceptions ? Le point sur le code.

Imaginez : vous êtes sur une route de campagne, derrière un tracteur avançant lentement. Vous voyez une ligne continue sur la route. Cette ligne, c'est comme une règle stricte dans un jeu - elle dit ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Alors, pouvez-vous dépasser le tracteur ?

En général, la ligne continue est là pour une raison. Elle indique que sur cette partie de la route, il est trop dangereux de dépasser. Cela pourrait être à cause de virages, de collines, ou simplement parce que la visibilité est mauvaise. En dépassant sur cette ligne, vous ne verriez peut-être pas une voiture venant en sens inverse !

Si vous décidez de dépasser quand même lorsqu'il y a une ligne blanche continue, les conséquences peuvent être sérieuses. D'abord, c'est dangereux. Vous pourriez causer un accident. Ensuite, si vous êtes pris par la police, ça vous coûtera cher. Un franchissement de ligne continue est une infraction au code de la route. Le conducteur verbalisé doit alors payer une amende pour une contravention de quatrième classe, à savoir une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points du permis de conduire. Dans le cas d'un chevauchement, le montant de l'amende reste le même, forfaitaire de 135 euros mais il n'y a qu'un retrait d'un point au lieu de trois sur le permis de conduire.

Il y a toutefois des exceptions à cette règle, mais elles sont très spécifiques. Le non-respect d'une ligne continue est toléré dans certaines situations par les forces de l'ordre, sans que cela soit indiqué dans le Code de la route : quand il y a des animaux ou cavaliers ou bien quand un chantier mobile est en cours. Depuis le 5 juillet 2015, le chevauchement d'une ligne continue est aussi autorisé, avec précaution, pour dépasser un cycliste, sur les routes à double sens limitées à 50 km/h. Pour cela, il faut que la visibilité soit suffisante, qu'il n'y ait pas de danger, que l'usager puisse ensuite reprendre sa place dans la circulation sans la perturber, que cette action puisse être faite dans un temps assez court, et enfin que l'usager souhaitant dépasser le vélo ne soit pas lui-même sur le point d'être dépassé.

Cependant il n'y a pas d'exception pour un tracteur. Il est strictement interdit de dépasser, en franchissant une ligne continue, un véhicule lent ou à l'arrêt comme un tracteur, un camion-poubelle ou encore un bus. Il faut attendre que l'usager de la route reparte et que la ligne devienne discontinue ou qu'il y ait un créneau de dépassement signalé pour pouvoir doubler en toute sécurité et en toute légalité. Même si c'est frustrant de suivre un tracteur, c'est mieux d'être en sécurité et de respecter les règles : la seule chose à faire est d'attendre. La sécurité avant tout !