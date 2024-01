De nombreux automobilistes continuent de l'utiliser en hiver, voici pourquoi c'est une mauvaise idée

Certains mécanismes des voitures peuvent geler quand il fait froid. C'est le cas de cet élément assez indispensable pour stationner qu'il vaut mieux ne pas utiliser lorsque les températures sont négatives.

Le froid affecte les voitures sans doute bien plus que la majorité des automobilistes le pensent. Quand les températures deviennent négatives, on pense immédiatement au gel qui va se déposer sur le pare-brise et les fenêtres et au temps perdu le matin pour gratter ses vitres. Certains en font l'expérience chaque hiver, la batterie peut se décharger d'un seul coup en raison du froid, ou plutôt de l'écart de températures parfois assez soudain, empêchant ainsi de faire démarrer le moteur. Mais le froid peut causer bien d'autres dégâts, notamment sur une voiture qui stationne dehors, et mieux vaut parfois l'avoir en tête.

C'est par exemple le cas d'une fonction que tous les automobilistes utilisent dès lors qu'ils prennent la route. Que ce soit avant de démarrer le moteur ou au moment de le couper, le conducteur actionne le frein à main, en relevant un manche sur les modèles plus anciens, ou en poussant un petit bouton électronique sur les véhicules plus récents. En le faisant, difficile d'imaginer que l'on prend un risque quand les températures flirtent avec le 0. Et pourtant… Peu d'automobilistes le savent mais un frein à main d'une voiture peut geler. Dans ce cas il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas le desserrer au moment de démarrer votre voiture.

Les conséquences sont plus gênantes que lorsque de la glace se dépose sur le pare-brise car dégeler les mâchoires d'un frein à main prend plus de temps que de gratter ses vitres. Il est recommandé de laisser tourner son moteur de façon à ce que la voiture se réchauffe mais si vous êtes pressés la meilleure solution est de se saisir d'un sèche-cheveux et de souffler l'air chaud vers les roues arrière, là où le frein à main agit. Mais surtout, il est possible d'anticiper le problème pour éviter de se retrouver dans une voiture bloquée.

La solution est simple mais peu d'automobilistes y pensent : ne pas se servir de son frein à main en période de grand froid. Si vous êtes sur une surface parfaitement plane et sur une place de stationnement isolée, vous pouvez très bien quitter votre véhicule sans rien faire. Dans le cas où vous garez votre voiture dans une pente ou dans une zone avec un risque de chocs avec un autre véhicule, il suffit d'enclencher une vitesse, la première ou la marche arrière, pour bloquer les roues (actionner le bouton ''P'' de parking sur les automatiques). Et si vous n'avez pas assez confiance, rien ne vous empêche de placer aussi des cales devant vos roues avant et/ou derrière vos roues arrière.

Le frein à main d'une voiture sert principalement à maintenir une voiture immobile lorsque le moteur est éteint. Contrairement au frein principal, qui est utilisé pour ralentir ou arrêter la voiture pendant la conduite, le frein à main est conçu pour assurer le stationnement en toute sécurité. Il agit généralement sur les roues arrière de la voiture. En le tirant ou en l'activant, il applique une force mécanique aux roues arrière, empêchant ainsi la voiture de bouger, même si elle est garée sur une pente. Mais vous savez désormais qu'il peut se bloquer à cause du gel et comment faire pour l'éviter.