Les pneus de voiture se périment et voici l'astuce pour connaître leur âge

Les pneus d'une voiture ont une durée de vie maximale mais trop peu d'automobilistes savent comment connaître leur âge.

Le saviez-vous ? Comme un yaourt, les pneus de voitures ont une date de péremption. Et ça vous le savez certainement, les pneus sont très importants pour la sécurité routière. Perte d'adhérence, diminution de la maniabilité, distance de freinage accrue, aquaplaning, hausse de la probabilité d'éclatement...la dégradation des pneumatiques peut avoir des conséquences dramatiques sur la route. Mais au fait, quant faut-il changer les pneus de son véhicule ? Tous les 50 000 kilomètres selon les spécialistes si les roues sont chaussées de pneus de marque premium, comme ceux des manufacturiers Michelin, Dunlop, Pirelli, Bridgestone ou encore Continental. Cette distance peut être réduite par deux pour un véhicule équipé de pneus bon marché.

Pour les gros rouleurs, 50 000 kilomètres peuvent être avalés en deux ans. Mais de nombreux automobilistes ne se servent pas quotidiennement de leur voiture et se contentent surtout de courts trajets. Néanmoins, l'état d'un pneu se dégrade petit à petit même s'il ne roule pas. D'ailleurs, dans le commerce, un pneu, même stocké dans des conditions optimales, ne peut plus être vendu comme étant neuf par un fabricant s'il a plus de 5 ans. Avec le temps, la gomme durcit et risque plus facilement de se craqueler. Une fois sur une voiture, la "date de péremption" d'un pneu, même si cela n'a rien d'officiel, est estimée à 10 ans. Passé cette date, et même avec un faible kilométrage au compteur, il est vivement conseillé de le changer.

Problème pour de très nombreux automobilistes : comment connaître l'âge d'un pneu ? C'est pourtant comme le Port-Salut, c'est écrit dessus ! Peu de gens le savent, mais la date de fabrication d'un pneu est écrite sur l'un de ses flancs. Elle suit la plupart du temps l'inscription "DOT" (departement of transport en anglais) et sa suite alphanumérique. Pour découvrir la "date de naissance" du pneumatique, il faut regarder les quatre derniers chiffres. Les deux premiers indiquent le numéro de la semaine de fabrication, les deux derniers son année de fabrication. Par exemple, si les quatre derniers chiffres de la suite suivant l'inscription "DOT" sont 3218, alors le pneu aura été conçu la 32ème semaine de l'année 2018. C'est le repère qu'il faut suivre pour connaître l'âge précis d'un pneu. Celui cité en exemple atteindrait donc sa "date de péremption" vers la fin de l'été 2028.

Le prix moyen d'un pneu d'une marque premium destiné à une citadine est aujourd'hui d'environ 75 euros, il faut compter plutôt 120 euros pour le pneu d'un SUV dont la taille des roues est plus grande. Au moment de remplacer les pneus d'une voiture – par deux ou par quatre parce qu'il est fortement recommandé de changer les deux d'un même essieu en même temps -, mieux vaut prévoir un petit budget. Mais il en va de la sécurité des occupants de la voiture, sans compter qu'en cas de contrôle par les forces de l'ordre, rouler avec des pneus trop lisses est passible d'une amende d'un montant de 135 euros. C'est plus cher que le prix d'un pneu neuf...