On voit partout des gens le faire pour se garer, c'est pourtant interdit et l'amende est très salée

Cette manœuvre est devenue très courante pour se garer, une pratique qui peut coûter cher.

Il est parfois très difficile de trouver une place pour garer sa voiture. C'est d'autant plus vrai dans les zones urbaines généralement plus fréquentées, là où les places de stationnement sont souvent prises. La recherche d'un emplacement où stationner son véhicule dure souvent de longues minutes et peut même dépasser l'heure lorsque l'on se rend par exemple sur un événement réunissant beaucoup de monde, comme un concert ou une rencontre sportive. La situation met alors nos nerfs à dure épreuve derrière le volant au point, parfois, de n'avoir pas d'autre solution que de faire demi-tour.

Pour éviter un tel camouflet, de nombreux automobilistes sont prêts à tout : se garer sur un trottoir, sur un emplacement réservé aux taxis, sur une place de livraison, sur un passage piéton et même devant le portail d'un particulier. Cela est évidemment interdit par le Code de la route et passible d'une amende. Il existe un cas un petit peu plus complexe dans lequel des conducteurs se garent sans trop vraiment savoir s'ils se mettent hors-la-loi.

Parfois excédés de tourner en rond depuis trop longtemps, certains sautent sur l'occasion dès qu'ils aperçoivent une place libre qui se trouve dans l'autre sens de circulation. Quand faire demi-tour est impossible à cause du manque d'espace sur la route, la manœuvre consiste à couper la voie opposée pour ensuite effectuer un créneau à toute vitesse avant de crier victoire.

Cette pratique, plutôt courante, est-elle autorisée ? Peut-être, comme beaucoup, pensez-vous que si vous avez effectué votre manœuvre sans être vu par les forces de l'ordre alors vous ne risquez plus rien. Ce n'est pourtant pas le cas car en France, l'article R417-1 du Coude de la route stipule qu'en agglomération les véhicules doivent être garés dans le sens de la circulation. Autrement dit, dans une rue à double sens, le côté conducteur doit être du côté de la chaussée et non du trottoir. La raison est assez simple, elle répond à des règles de sécurité puisque se garer à contre-sens peut créer des situations dangereuses, lors du stationnement comme du départ, car cela oblige à traverser une voie de circulation puis à manœuvrer face à des véhicules qui arrivent de front.

Si voir son véhicule garer dans le sens contraire de tous les autres qui l'entourent a un côté original, sachez qu'il est surtout facile à remarquer pour les agents de stationnement. Ainsi, même si personne ne vous a vu couper la chaussée pour aller vous garer, le simple fait de stationner dans le sens contraire de la circulation en agglomération est considéré comme une infraction au Code de la route. Elle se matérialise par une contravention de 2ème classe n'entraînant pas de perte de points sur le permis de conduire mais d'une amende forfaitaire de 35 euros. La sanction peut être encore plus sévère si vous êtes pris sur le fait puisque le fait de rouler à contre-sens, même sur quelques mètres avant de faire votre créneau en marche arrière pour se garer, est passible d'une contravention de 4ème classe, soit un retrait de 4 points et 135 euros à payer. Ca fait cher le créneau...