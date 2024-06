Des millions d'automobilistes bientôt privés de la voie de gauche, gare à l'amende si vous roulez dessus

Les règles de circulation seront prochainement modifiées sur de nombreuses grandes routes et il vaudra mieux les respecter pour ne pas recevoir une grosse amende.

Des millions d'automobilistes vont bientôt devoir changer leurs petites habitudes de conduite. Un événement majeur prévu cet été en France va en effet imposer de nouvelles réglementations sur la route. Si vous ne le savez pas encore, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, organisés en très grande partie dans et autour de Paris, ont incité les autorités à apporter des modifications de circulation sur de nombreux grands axes. En plus de la fermeture de certains secteurs dans la capitale depuis le mois de mai (Place de la Concorde, Pont Alexandre-III, Avenue Galliéni), plusieurs portions d'autoroutes ainsi que le boulevard périphérique et le boulevard circulaire au niveau de La Défense vont être impactés par l'événement sportif planétaire.

En tout, ce sont pas moins de 185 kilomètres de voies autour de Paris qui seront prochainement réservés exclusivement à la circulation des véhicules pour transporter les athlètes, les délégations officielles et les journalistes ainsi que les taxis, les véhicules de secours, les ambulances et les transports en commun. Sur ces grands axes, la voie de gauche sera donc interdite à tous les automobilistes lambda. Si vous circulez souvent sur les autoroutes A1, A4, A12 ou A13, ou sur le périphérique parisien, de la porte de Vanves à la porte de Bercy dans les deux sens en passant par le nord, vous avez sans doute remarqué dernièrement une nouvelle signalisation routière – à l'aide de panneaux ou d'un marquage au sol – pour signifier que vous roulez sur de futures voies olympiques.

© SIPA

Ces éléments de signalisation seront visibles, s'ils ne le sont pas déjà, du 1er juillet au 15 septembre 2024. Pour être compris de tous, ils comportent soit le logo des JO soit la mention "Paris 2024". Mais ce n'est qu'à partir du 15 juillet que l'interdiction pour le grand public d'emprunter ces voies sera effective. Et si vous pensez que vous pourrez vous glisser incognito dans la file de gauche pour gagner du temps, sachez que de nombreux radars ont été implantés pour effecteur des contrôles. Toutes les plaques d'immatriculations des véhicules autorisés à rouler sur les voies olympiques ont été enregistrées dans un fichier. Si ce n'est pas le cas, le risque de se faire rattraper par la patrouille sera grand si vous tentez de contourner la règle.

Et la note sera particulièrement salée. Le conducteur circulant sur une une voie olympique sans autorisation sera sanctionné d'une amende de 135 euros et passible de poursuites judiciaires. Pour tous ceux qui espèrent un retour à la normale pour la rentrée, il se pourrait bien qu'ils déchantent à la fin de l'été. En effet, les voies olympiques laisseront la place à des voies de covoiturage une fois les JO terminés. Il sera alors interdit de circuler sur la file de gauche de nombreux grands axes en étant seul dans sa voiture. Les nouveaux radars, capables de contrôler le nombre de passagers dans chaque véhicule, ne laisseront rien passer.