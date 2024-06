Le nouveau barème des excès de vitesse est tombé, de 0 à 6 points de retrait pour les conducteurs en faute

Excès de vitesse compris entre 20 km/h et 30 km/h

Pour les excès de vitesse égal ou inférieur à 20 km/h, la notion de vitesse autorisée en dessous ou au-dessus de 50 km/h n'existe plus. Un automobiliste flashé entre 20 et 30 km/h au-dessus de la limitation perdra 2 points et recevra une amende de 135 euros.