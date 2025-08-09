Peu de conducteurs le savent mais il existe des distances précises entre les panneaux de signalisation des radars et les appareils eux-mêmes.

On a beau en voir beaucoup sur le bord des routes, les panneaux pour signaler la proximité d'un radar de vitesse n'ont pas toujours l'effet escompté. Censés prévenir qu'un appareil va contrôler la vitesse de leur véhicules quelques mètres plus loin, ils ont le don de provoquer une sorte de panique chez certains automobilistes qui à leur vue usent et abusent de la pédale de frein. Résultat : un ralentissement se crée et c'est comme ça que l'on voit se former des embouteillages, surtout lorsque la circulation est déjà dense.

Tout ceci n'arriverait pas si les conducteurs savaient quelle distance séparait ces panneaux de signalisation des radars et les radars eux-mêmes. Sans compter que ça les aiderait à savoir à quel moment précis vérifier leur vitesse voire ralentir pour éviter de se faire prendre en excès de vitesse et devoir payer une amende le plus souvent assortie de la perte de points sur le permis de conduire. Car la distance entre le panneau et l'appareil de contrôle de vitesse est en France quasiment toujours la même, à quelques mètres près, selon le type de route sur laquelle il est installé.

© SIPA

En fait, plus la vitesse autorisée sur ladite route est importante plus la distance est grande. Sur les routes limitées à 70km/h, il faut compter 300 mètres entre le panneau et le radar. C'est 400 mètres sur les routes à 80 ou 90km/h quand l'écart grimpe à 600 mètres sur les autoroutes. Concrètement, à la vitesse de 130km/h sur une autoroute, vous pouvez laisser passer une quinzaine de secondes, entre 16 et 17 pour être précis, entre la vue du panneau et l'endroit où la vitesse de votre véhicule sera mesurée. Il faut savoir que la distance peut varier d'une cinquantaine de mètres en fonction de l'environnement. Aussi, quand un radar est installé en ville, c'est le plus souvent à l'entrée de celle-ici que les panneaux "Contrôles radars fréquents" ou "Contrôles automatiques" sont établis et non à une distance précise du ou des radars.

Comme il arrive de ne pas être toujours concentré sur son GPS ou son Smartphone quand on conduit, et donc de rater certaines alertes, savoir à combien de mètres se situe le radar une fois que l'on passe devant le panneau d'avertissement peut être utile. En France, aucune loi n'oblige à signaler la proximité d'un radar. Mais les services de l'État ont fait le choix d'implanter un panneau de signalisation avant chaque radar automatique de contrôle de la vitesse. Un moyen sans doute de calmer (un peu) le mécontentement des automobilistes qui ont vu en une vingtaine d'années ces appareils pousser comme des champignons sur le bords des routes.

Si les radars fixes sont signalés, ce n'est pas le cas des radars mobiles embarqués à bord des véhicules de police ou de sociétés privées, pas plus que pour les radars feux rouge d'ailleurs. Mais la meilleure chose à faire pour ne pas courir le risque de se faire flasher reste évidemment de respecter les limitations de vitesse partout et tout le temps.