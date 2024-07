La police est partout et distribue les amendes - qui a vraiment le droit de rouler sur ces voies cet été ?

De nombreux automobilistes ont déjà reçu des amendes pour avoir emprunté les voies olympiques.

Si vous avez récemment pris votre voiture pour rouler dans ou autour de Paris, il est possible que vous ayez constaté l'omniprésence de la police sur les routes. Et pour cause, depuis l'activation des voies olympiques le 15 juillet, les forces de l'ordre multiplient les rondes afin de traquer les automobilistes qui ne respecteraient pas ce nouveau dispositif déployé dans le but de faciliter les déplacements des participants et acteurs pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques. Depuis un peu plus d'une semaine, que ce soit sur les autoroutes A1, A4, A12, A13, A104, sur une grande partie du boulevard périphérique parisien ou dans certaines rues de la capitale, ne pas croiser un policier relève presque du miracle.

Et si ces voies olympiques ont été "activées" plus de dix jours avant la cérémonie d'ouverture des JO, programmée le 26 juillet, ce n'était certainement pas pour faire de la prévention. Lors des deux premiers jours, plus de 400 procès-verbaux avaient été dressés à l'encontre des conducteurs qui avaient posé les roues de leur véhicule sur la voie de gauche, celle désormais réservée à une certaine catégorie d'automobilistes. Mais justement, qui a vraiment le droit de rouler sur ces voies ? Tout le monde ne le sait pas.

© ZAS

Car si les voies olympiques sont bien indiquées par des panneaux de signalisation et par un marquage au sol "Paris 2024", il n'est pas mentionné à qui elles sont destinées, comme c'est par exemple le cas pour les voies de bus ou de taxis. En fait, seules cinq catégories de véhicules sont autorisées à les emprunter :

Les particuliers, pas plus que les livreurs de marchandises ou les VTC, n'ont pas l'autorisation de circuler sur les voies olympiques. Il est important de le savoir pour ne pas se mettre hors-la-loi. Plusieurs automobilistes l'ont appris à leurs dépens ces derniers jours. Visiblement pas inquiets d'être les seuls à rouler sur la voie de gauche, ils ont été rattrapés par la patrouille. Et ce n'est que le début ! Car si la police s'est montrée particulièrement présente jusque-là, elle sera bientôt épaulée par des caméras. Celles-ci seront capables de lire les plaques d'immatriculation des véhicules qui circuleront sur les 185 kilomètres de voies olympiques. Si les numéros des plaques ne figurent pas dans le Fichier des véhicules autorisés (FVA) mis à disposition des forces de l'ordre, alors les contrevenants recevront une contravention quelques jours plus tard.

Vu le dispositif déployé depuis bientôt dix jours, il semble difficile de passer entre les mailles du filet. Et si cela est tentant de se déporter sur la gauche afin d'éviter les embouteillages provoqués par ces voies olympiques, le montant de l'amende devrait normalement suffire à vous remettre les idées en place.