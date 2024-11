Beaucoup de gens ont appris à conduire de cette façon – c'est interdit et ça peut coûter cher

Beaucoup d'apprentis conducteurs ont recours à cette méthode pour apprendre à conduire, mais elle est passible d'une lourde amende à laquelle ils ne s'attendent pas.

Tout le monde se souvient de sa première fois. Celle où, tout jeune adulte, on a pris le volant d'une voiture pour apprendre à conduire. Qui n'a pas ressenti de stress au moment d'enclencher sa première marche avant ? Il faut dire que le nombre de choses auxquelles il faut penser est astronomique pour un apprenti conducteur. Entre le volant, les pédales, le boîtier de vitesses – la terrible peur de caler à chaque démarrage -, les commandes au volant (clignotants, essuie-glaces…) et le fait de devoir naviguer au milieu de la circulation, sans oublier les panneaux de signalisation à visualiser, le cerveau entre en ébullition et on en ressort souvent épuisé mentalement.

Pour mieux appréhender ces premières heures de conduite toujours délicates, il existe toutefois une pré-formation, vieille comme le monde mais pas pour autant officielle. De quoi parle-t-on ? De l'apprentissage maison, ou plutôt de l'apprentissage familial, quand on part se faire la main tôt le dimanche matin avec papa ou maman sur le grand parking du supermarché le plus proche de la maison. Rien de mieux pour apprendre les bases de la conduite sans risquer de créer la pagaille sur la route. Les grands espaces sont rassurants pour rouler plus sereinement, mais est-ce que cette pratique très courante est autorisée ?

© SYSPEO/SIPA

Pas vraiment, et c'est bien là le problème. Personne ne pense se mettre hors-la-loi en mettant l'un de ses rejetons sur le siège conducteur pour lui donner sa première leçon de conduite. Et pourtant le Code de la route est formel : personne ne peut prendre le volant d'un véhicule nécessitant de posséder le permis de conduire tant qu'il n'a pas obtenu son...permis de conduire. Il existe de rares exceptions, comme le fait de circuler sur un chemin privé, mais on ne peut pas faire n'importe quoi sur un parking de supermarché. Les règles de conduite sont exactement les mêmes que sur la route et les infractions commises devant l'entrée des portes d'une grande surface sont punies à l'identique.

Et conduire sans permis peut coûter particulièrement cher en cas de contrôle des forces de l'ordre. La loi du 18 novembre 2016 a fixé le montant de l'amende à 800 euros, laquelle peut être minorée à 640 euros si elle est payée dans les 15 jours. Et ce n'est pas tout. En cas d'accident sur le parking, le jeune conducteur ne sera pas indemnisé par l'assurance pour ses éventuelles blessures ni sur les dégâts causés sur son véhicule.

Si en plus il a le malheur de causer des dommages sur autrui, la compagnie d'assurance dont dépend sa voiture avancera les frais mais c'est à lui, ou à sa famille, qu'il reviendra de rembourser les sommes déboursées pour les victimes. En fonction de la gravité des blessures, cela peut se compter en dizaines voire en centaines de milliers d'euros. De quoi faire sacrément réfléchir avant de s'improviser moniteur d'auto-école.