Gare à l'amende surprise avec votre badge de télépéage, cette vérification est obligatoire avant de prendre l'autoroute

Les badges de télépéage peuvent parfois être source problèmes sur l'autoroute, surtout sur les nouveaux péages en flux libre.

Plusieurs autoroutes sont passées en flux libre intégrales depuis quelques mois. C'est le cas de l'A13, l'A14 et l'A79 qui avaient auparavant expérimenté ce nouveau système de paiement sur quelques tronçons. Si vous circulez aujourd'hui sur ces voies rapides, vous n'avez plus besoin de vous arrêter aux barrières de péages. En attendant de les démonter complètement, des déviations ont été façonnées temporairement afin de les contourner.

Cela ne signifie pas que ces autoroutes sont devenues gratuites, mais leur mode de paiement a évolué. Des portiques équipés de capteurs et de caméras sont capables de détecter le passage de chaque véhicule et obligation est faite aux automobilistes de régler la facture dans les 72 heures qui suivent leur trajet.

Face à ce changement, et malgré le gain de temps permis grâce à ce nouveau système – on parle de 30 minutes entre Paris et Caen sur l'A13 – de nombreux conducteurs ont élevé la voix. Beaucoup ont été surpris de recevoir des amendes après leur passage sur autoroute, la plupart du temps parce qu'ils n'avaient pas été bien informés du changement de mode de paiement. Mais on peut aussi l'avoir compris et tout de même avoir reçu un PV quelques jours plus tard. Cette mésaventure peut arriver à tous les propriétaires de badges de télépéages...

© DjiggiBodgi.com - stock.adobe.com

Pour les automobilistes munis de badges, le passage au flux libre n'a pas changé grand-chose. Le paiement est identique, à savoir qu'un prélèvement est effectué sur leur compte après chaque passage sur une autoroute payante. Sauf qu'un problème que l'on peut rencontrer aux péages traditionnels peut avoir de plus graves conséquences depuis que les barrières sont dématérialisées !

Le petit boîtier électronique de télépéage a ainsi une durée de vie estimée à 6 ou 7 ans. Quand il ne marche plus – à cause de la batterie qu'il ne faut pas changer soi-même - plus aucun signal n'est détecté. Si vous arrivez devant une barrière, elle ne se lèvera pas. Vous serez bon pour appuyer sur le bouton d'urgence et contacter un agent du péage.

La situation est embarrassante mais sans conséquences. Elle peut être plus problématique si le problème survient sur une autoroute en flux libre ! Si votre badge est désactivé, il ne sera pas détecté lors de vos passages sous les portiques. Vous pensant en règle, aucune raison d'aller payer votre trajet sur le site de la société d'autoroutes ou au bureau de tabac dans les 72 heures. Les caméras, elles, auront bien relevé la plaque d'immatriculation de votre véhicule et la contravention ne mettra pas longtemps à arriver à votre domicile.

Inutile de la contester, votre bonne foi ne sera pas suffisante car il appartient aux automobilistes d'avoir un matériel qui fonctionne. L'amende pour non-paiement du péage est de 10 euros si on paie dans les 10 jours, montant auquel il faut ajouter le prix du trajet. Elle s'élève à 90 euros une fois passé ce délai. Pour ne pas connaître un tel scénario, pensez à faire une demande de changement de badge quand celui-ci a dépassé les 5 ans. C'est gratuit et simple à faire, tout se passe en ligne sur le site de la société de télépéage avec laquelle vous avez souscrit un abonnement.