Un ingénieur de la NASA révèle son secret pour dégivrer sa voiture - simple et rapide

C'est la meilleure façon de dégivrer rapidement son véhicule gelé selon un expert de la NASA.

Quand le froid s'installe sur une grande partie du pays, de nombreux Français sont confrontés à ce problème qui complique la vie des automobilistes. Pour tous ceux dont les véhicules "dorment dehors", c'est à dire plusieurs millions de conducteurs, c'est la même rengaine chaque matin. Le pare-brise et les vitres sont recouvertes d'une épaisse couche de glace qui obstruent la visibilité et empêchent de prendre la route immédiatement. Il faut alors s'armer de patience et jouer du grattoir pour retrouver des vitres bien dégagées.

Il existe toutefois des solutions pour passer moins de temps dans le froid à gratter le givre. Des experts d'Eden Tyres and Servicing, une société spécialisée dans le montage de pneus, pensent détenir la méthode la plus efficace grâce aux conseils d'un ancien ingénieur de la NASA. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram, une employée britannique donne ainsi l'astuce utilisée par le retraité de la première agence spatiale au monde. Une astuce qui ne demande ni préparation ni achat d'un quelconque produit et permet de rester assis dans sa voiture pendant que les vitres dégivrent.

© Fraser Gray//SIPA

L'opération se déroule en quatre étapes. La première est d'allumer immédiatement le chauffage de la voiture et de pousser l'air au maximum. La deuxième est d'activer la climatisation de la voiture car elle va aider à absorber l'humidité présente à l'intérieur du véhicule. La troisième chose à faire est de couper, si elle est allumée, la fonction du recyclage de l'air de la voiture. Celle-ci ne permet en effet pas de se débarrasser de l'air humide. Pour le faire il faut justement ne pas oublier la quatrième et dernière étape, un peu plus surprenante. L'ancien spécialiste de l'aéronautique conseille d'ouvrir toutes les fenêtres de la voiture, très légèrement, pendant que le chauffage et la climatisation tournent à plein régime. Cette technique permet de faire entrer dans le véhicule l'air sec de l'extérieur pour qu'il remplace l'air humide.

En quelques minutes, et sans avoir à s'acharner sur votre pare-brise, les vitres de votre voiture vont dégivrer et la buée va complètement disparaître. Il est indispensable de bien respecter les quatre étapes pour que l'opération fonctionne efficacement. Voilà qui devrait rendre vos matinées glaciales un petit peu moins pénibles et vous permettre de prendre la route en toute sécurité grâce à une visibilité maximale.