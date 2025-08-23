Les ronds-points "à la hollandaise" arrivent sur nos routes – quelles sont les nouvelles règles à connaître ?

Les ronds-points "à la hollandaise" sont de plus en plus nombreux en France. Les règles de circulation diffèrent des sens giratoires traditionnels.

La France est la championne du monde des ronds-points. On en compte plus de 100 000, d'ailleurs ce sont pour la plupart des sens giratoires, l'appellation exacte des carrefours qui appliquent la règle du Cédez-le-passage. Mais on voit fleurir depuis quelque temps sur nos routes un nouveau genre de rond-point, venu tout droit des Pays-Bas. Vous en avez peut-être déjà croisé un au volant de votre auto, du côté de Clermont-Ferrand, Rennes, Créteil, Brest ou Bures-sur-Yvette. Si ce n'est pas encore le cas, il va falloir vous y habituer car les ronds-points "à la hollandaise" vont certainement se multiplier en France.

Leur développement coïncide avec l'émergence des mobilités douces comme moyen de transport. Les sens giratoires sont des zones particulièrement accidentogènes pour les cyclistes, d'où la volonté des autorités d'expérimenter de nouveaux aménagements. Les ronds-points "à la hollandaise" ont la particularité d'être bordés par une large piste cyclable bidirectionnelle réservée aux vélos et aux trottinettes. Celle-ci, la plupart du temps rouge ou verte, est dissociée de la chaussée principale sur laquelle roulent les voitures par une bande de sécurité souvent matérialisée par des îlots en béton. Elle permet de clairement séparer les voies de circulation : sur l'anneau intérieur pour les véhicules motorisés, sur l'anneau extérieur pour les usagers de mobilité douce.

© Iuliia Sokolovska - stock.adobe.com

L'aménagement de ces nouveaux ronds-points implique de nouvelles règles de circulation. Des règles que tous les automobilistes vont devoir apprendre pour se conformer au Code de la route. Car contrairement à un sens giratoire classique, le rond-point "à la hollandaise" donne systématiquement la priorité aux usagers de la piste cyclable. Les automobilistes ont l'obligation de céder le passage aux deux-roues qui circulent déjà sur la piste cyclable avant d'entrer sur leur voie réservée, ce qui pour le coup ne change guère des principes du Cédez-le-passage inhérent aux sens giratoires traditionnels.

La grosse nouveauté concerne la sortie du rond-point. Avant de s'extirper de l'anneau circulaire pour poursuivre leur route, les automobilistes doivent "couper" la piste cyclable aménagée en périphérie. Et là non plus ils ne sont pas prioritaires ! La règle contraint donc les conducteurs de véhicules motorisés à vérifier que personne n'arrive à leur hauteur sur la piste cyclable avant de la traverser. Cela nécessite a minima de ralentir, sinon de s'arrêter.

Les automobilistes vont devoir s'adapter à cette particularité, ne serait-ce que pour ne pas causer d'accidents. Mais aussi pour ne pas risquer une amende pour refus de priorité, une infraction punie en France par une amende de 135 euros et le retrait de 4 points sur le permis de conduire.