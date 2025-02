Mineurs mais déjà au volant : les étonnants résultats au permis de conduire des candidats de 17 ans

Un an après l'instauration du permis de conduire pour les 17 ans, les premiers résultats ont de quoi surprendre.

C'était l'une de mesures phares de l'année passée. L'âge pour passer le permis de conduire était abaissé de 18 à 17 ans à partir du 1er janvier 2024. Un changement majeur pas toujours bien reçu par l'opinion publique. Pour beaucoup de Français, les jeunes conducteurs sont les plus dangereux sur les routes, et permettre à des mineurs de conduire un véhicule seul n'avait rien d'une bonne idée. Les chiffres annuels de la sécurité routière ne leur donnaient pas tort, les 18-25 ans sont les automobilistes les plus impliqués dans les accidents de la circulation. Un an après l'application de cette nouvelle loi, qu'en est-il exactement ?

Les données de la Sécurité routière font état d'un engouement inédit de la part des jeunes de 17 ans. Plus de 290 000 mineurs se sont inscrits pour passer le permis B en 2024, ce qui équivaut à un jeune de 17 ans sur sur trois en France. Plus souple que la conduite accompagnée – où l'âge pour commencer l'apprentissage de la conduite est fixé à 15 ans mais nécessite la disponibilité des parents -, cette nouveauté souligne le désir d'autonomie des plus jeunes. Les chiffres témoignent d'ailleurs d'un succès global car les auto-écoles ECF, le premier réseau d'auto-école de conduite en France, ont constaté une hausse des inscriptions partout sur le territoire, aussi en ville qu'à la campagne.

© SYSPEO/SIPA

Mais ce qui surprend le plus, ce sont les résultats obtenus par les 17 ans à l'examen du permis de conduire. Avec 211 471 élèves reçus, sur 290 005 candidats, le taux de réussite de ces jeunes était de 73% ! C'est près de 15 points au-dessus de la moyenne nationale, établie à 58.3%, tout âges confondus. Parmi les explications apportées par le réseau ECF, une implication plus grande de ces jeunes, avec notamment une forte fréquentation dans les salles de code. De quoi tordre le cou aux idées reçues qui dépeignent une jeunesse démotivée et paresseuse.

Sur la route, là-aussi, la réforme du nouveau permis de conduire est un succès. La Sécurité routière n'a constaté aucune hausse de l'accidentalité chez les conducteurs de 17 ans. "Ce bilan prouve qu'il est possible de concilier sécurité routière, accessibilité et autonomie pour les jeunes générations", s'est félicité François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Revers de la médaille de cet engouement des plus jeunes : les délais pour passer le permis de conduire sont en train d'exploser, avec un déficit annuel de 300 000 places d'examen pratique pour le permis B.