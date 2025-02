Ces radars vont repérer une nouvelle infraction à partir du 3 mars - l'amende sera particulièrement salée

De nouveaux radars vont être activés sur nos routes début mars, les amendes arriveront quelques semaines plus tard.

Il va y avoir du nouveau sur les routes ! Dès le début du mois de mars, de nombreux automobilistes vont devoir adapter leur conduite à une nouvelle réglementation. Et gare à ceux qui tenteront de l'enfreindre, des radars d'un nouveau genre sont déjà installés, prêts à verbaliser tous ceux qui ne respecteront pas les règles. Ces radars automatiques n'auront pas cette fois pour fonction de relever les excès de vitesse. Ils auront une autre mission : celle de contrôler un dispositif déjà en vigueur dans de nombreuses villes françaises. Comme à Lyon, Grenoble, Strasbourg, Nantes ou Rennes.

Cela fait déjà quelques mois qu'il est possible d'apercevoir autour de Paris deux types de radars insolites, différents de ceux que l'on a l'habitude de croiser. Les premiers, de couleur grise et de forme circulaires, ont été fabriqués par la société Fareco. Ils ont été implantés – au nombre de cinq - sur le boulevard périphérique qui ceinture la capitale. Les deuxièmes, de forme rectangulaire et tirant vers le noir, ont été conçus par le groupe Pryntec et ont été aperçus aux abords des autoroutes A1 (Paris-Lille) et A13 (Paris-Caen). Ces boîtiers intelligents sont différents mais ont la même fonction : repérer les véhicules qui ne circulent pas dans la bonne voie.

© FARECO

À partir du 3 mars 2025, une voie sera en effet dédiée au covoiturage sur le boulevard périphérique ainsi que sur les premiers kilomètres de l'A1 et de l'A13 à proximité de Paris. Méfiez-vous si vous devez emprunter ces axes, la voie de gauche sera réservée aux seuls véhicules transportant au moins deux personnes. Elle sera signalée par un losange blanc marqué au sol et/ou par un panneau lumineux. La voie sera active lorsque le losange sera allumé, c'est à dire de 7h à 10h20 et de 16h à 20h, uniquement du lundi au vendredi.

On ne saurait que trop vous déconseiller de jouer aux petits malins avec les radars de covoiturage. Inutile d'installer une poupée gonflable sur le siège passager, ces radars détectent les êtres humains à l'aide d'un système infrarouge (Fareco) ou de caméras thermiques (Pryntec). Des logiciels dotés d'intelligence artificielle analysent ensuite les images de l'habitacle et déclenchent le flash si vous êtes seul dans le véhicule. Dans ce cas, l'amende, d'un montant de 135 euros, est plutôt salée.

Mais rassurez-vous, aucune verbalisation ne sera effectuée le 3 mars. Les autorités ont souhaité mettre en place une période pédagogique. Les premiers PV tomberont officiellement à partir du 1er mai. Autant dire le 2 puisque les voies de covoiturages ne seront pas actives les jours fériés (ni le week-ends).