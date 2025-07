Ce pays très souvent visité par les Français grouille de radars - attention, les amendes arrivent bien chez vous

Ce pays adoré par les Français se classe sur le podium de ceux qui possèdent le plus grand nombre de radars. Faites bien attention si vous arpentez ses routes.

Souriez, vous êtes flashé ! Il n'y a pas qu'en France que les radars automatiques ont massivement investi les routes depuis une vingtaine d'années. Certains pays possèdent d'ailleurs beaucoup plus d'équipements, au grand dam des automobilistes qui ont peu de chances d'échapper à des amendes s'ils ne respectent pas les règles du Code de la route. C'est notamment le cas dans ce pays collé à l'Hexagone, adoré par les Français pour ses magnifiques paysages et ses bons petits plats. On y trouve pas moins de 11 805 radars fixes selon un recensement effectué fin 2024 par la société Coyote, spécialiste en systèmes d'assistances d'aides à la conduite. C'est presque trois fois plus qu'en France…

Ce pays c'est l'Italie, championne d'Europe des radars et sur la troisième marche du podium au niveau mondial ! Les automobilistes qui ont l'habitude de passer la frontière en voiture vous le diront, il est très facile de se faire pincer sur la route. La présence massive de radars automatiques, notamment sur les routes et les autoroutes, demande une vigilance accrue pour ne pas commettre d'infractions. Surtout que l'Italie est dotée de très nombreux radars-tronçons – ils calculent la vitesse moyenne entre deux points -, particulièrement efficaces pour attraper les conducteurs trop pressés.

© 123RF/Roman Babakin

L'Italie n'est pas seulement "à la pointe" pour détecter les excès de vitesse. Il n'est pas rare de se faire pincer en ville même en respectant les limitations fixées comme en France à 50 km/h. La faute aux très nombreuses caméras installées dans les zones urbaines, notamment dans les centres historiques. Beaucoup de touristes reçoivent des amendes pour être entrés, souvent sans faire attention, dans une zone à trafic limité (ZTL). Or sans autorisation il est interdit d'y circuler. La verbalisation est automatique et la mauvaise nouvelle arrive quelques jours ou semaines plus tard dans la boîte aux lettres.

Car ne croyez pas que le fait de conduire dans un autre pays que le votre va vous permettre d'échapper aux PV. Comme il est désormais de rigueur entre les pays de l'Union européenne, l'Italie et la France ont un accord qui permet aux autorités de s'échanger les informations sur les infractions routières. Enfin, sachez que les amendes en Italie sont particulièrement salées. De 42 euros, pour un dépassement inférieur à 10 km/h, à plus de 3 000 euros pour un grand excès de vitesse, supérieur à 50 voire 60km/h. Une raison de plus pour bien respecter les règles de conduite en vigueur dans un pays où les radars ne vous rateront pas.