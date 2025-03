Cet endroit du monde est le pire pour conduire selon les touristes – la France mal classée

Un sondage effectué auprès de nombreux automobilistes classe les pays où les conducteurs ont les pires comportements sur la route.

Excès de vitesse, dépassements dangereux et stationnements anarchiques ne sont pas l'apanage d'un seul pays. Si vous avez la chance de voyager, vous avez sans doute déjà constaté que les mauvais comportements sur la route existent partout. Néanmoins, la réputation que traînent certaines populations n'est pas totalement usurpée. DiscoversCars, agence de location de voitures, a établi un classement des pays en fonction de la politesse ou de l'impolitesse des conducteurs au volant. Pour ce faire, il a été demandé à près de 5 000 touristes étrangers de noter de 1 à 10 le comportement des automobilistes dans le pays qu'ils visitaient.

Forcément, on est curieux de connaître la place occupée par les Français, il est vrai connus pour ne pas être les plus disciplinés sur la route. Sans grande surprise, les automobilistes français n'ont pas obtenu que des compliments lors de ce sondage. "Comme partout, égoïstes et, donc, peu respectueux des autres", peut-on lire de la part d'un touriste. Avec une note de 7.84, les Français arrivent en quatrième position des conducteurs les moins polis. On ne va pas se plaindre cette fois de ne pas être sur le podium, mais il s'en est fallu de peu de chiper la troisième place aux Emirats Arabes Unis (7.80).

© 123RF

La première peu glorieuse de ce classement établi par DiscoversCars ne revient pas à un pays mais à une région autonome. Une région très appréciée des touristes, notamment pour son histoire, ses paysages magnifiques, et bien sûr, sa cuisine incroyable. Vous avez trouvé ? Il s'agit de la Sicile ! Qui a déjà conduit dans Palerme, la capitale sicilienne, vous dira que c'est parfois assez sportif. Là-bas, le klaxon est un moyen de communication à part entière et les scooters qui zigzaguent entre les véhicules font partie du décor. Les touristes interrogés pour le bien de l'enquête ont attribué la note de 7.14, la plus mauvaise à égalité avec l'État de Floride, aux Etats-Unis, des 15 destinations à avoir obtenu un minimum de 50 évaluations.

Il est intéressant de voir que la différence entre la note de la Sicile et celle de l'Italie continentale (8.02) est de presque un point, de quoi alimenter les petites guerres de clochers de l'autre côté des Alpes. A l'autre bout du classement se trouve une autre île méditerranéenne. Avec un score de 8.83, les automobilistes de Chypre sont apparus particulièrement polis et sereins aux touristes qui les ont croisés sur la route. La Nouvelle-Zélande (8.77) et la Turquie (8.73) complètent le podium.

Si vous avez prévu de voyager prochainement et de vous déplacer en voiture, il est essentiel de se renseigner sur le Code de la route et les spécificités de la conduite locale avant de se rendre dans un pays étranger. Chaque nation applique ses propres réglementations en matière de signalisation, de priorités, de limitations de vitesse et de comportements autorisés sur la route. Une bonne connaissance de ces règles vous permettra d'éviter les infractions et d'échapper aux amendes.