Moteur PureTech de Stellantis : il est urgent d'aller au garage si ce voyant s'allume, la panne est imminente

Ce petit signe indique que le moteur PureTech de votre auto est peut-être sur le point de rendre l'âme.

Depuis le 1er juin 2025, les marques Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Opel, Alfa Romeo et quelques autres, toutes sous la coupe du groupe Stellantis, proposent à leurs clients une garantie étendue à 8 ans et 160 000 kilomètres. Cette offre ne tombe pas du ciel, elle a été pensée pour rassurer les acheteurs de voitures neuves équipées du désormais tristement célèbre moteur 1.2 PureTech développé par le groupe automobile franco-italo-américain. Il faut dire que les graves problèmes touchant le trois cylindres essence lancé en 2012 – pouvant aboutir à la casse du moteur – ne sont pas le meilleur des arguments de vente.

Aujourd'hui en France, plusieurs centaines de milliers d'automobilistes roulent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le moteur de leur auto peut rendre l'âme à tout moment. La faute à l'usure prématurée de la courroie de distribution. Baignée dans l'huile, celle-ci s'effiloche et laisse des impuretés susceptibles de boucher la crépine, la petite grille métallique primordiale pour filtrer le lubrifiant avant qu'il ne soit aspiré par la pompe à huile et dirigé vers le moteur. Mais comment savoir pour un automobiliste qui roule au volant des plus célèbres modèles Peugeot (208, 308, 508, 2008, 3008, 5008…) ou Citroën (C1, C2, C3 C4, C5 Aircross…) que la crépine de son véhicule est bouchée, et donc que la courroie de son moteur PureTech est en train de partir en lambeaux ?

© 123RF

C'est très simple. Quand la crépine est obstruée, le témoin d'huile sur le tableau de bord s'allume. Ce voyant ne doit jamais être pris à la légère, il indique qu'il faut stopper immédiatement le véhicule et vérifier la quantité d'huile embarquée. Si le niveau est trop bas, il est temps d'en remettre, car comme un être humain a besoin de sang dans le corps pour vivre, le moteur d'une voiture a besoin d'huile pour fonctionner. Mais si à l'inverse le niveau d'huile est bon, cela signifie que la crépine est bouchée et par conséquent que la courroie est en mauvais état et risque de lâcher.

Dans ce cas, pas de temps à perdre, il faut prendre le premier rendez-vous disponible chez votre garagiste. Le remplacement de la courroie de distribution coûte généralement entre 600 et 1000 euros, pièces et mains d'œuvre inclues. Mais si c'est le moteur qui casse, le prix est quasiment multiplié par dix !

Malgré les garanties étendues promises par les marques du groupe Stellantis, il faut souvent suivre des préconisations très strictes d'entretien pour en bénéficier (huile moteur spécifique, carnet d'entretien à jour…). Mieux vaut donc savoir comment anticiper les problèmes. Si votre véhicule a un moteur 1.2 PureTech sous le capot, n'ignorez jamais l'allumage du témoin d'huile. Il peut vous éviter de très gros ennuis.