De nouveaux panneaux arrivent à partir du 1er juillet – mieux vaut les connaître avant de prendre la route

De nombreux automobilistes vont devoir s'habituer à de nouveaux panneaux de signalisation qui entreront en vigueur cet été.

Faites attention si vous avez prévu de vous rendre en Espagne cet été ! À partir du 1er juillet 2025, nos voisins espagnols vont commencer à installer au bord des routes de nouveaux panneaux de signalisation. Il s'agira de la première refonte complète de la signalisation routière depuis 2003 récemment approuvée par le Conseil des Ministres. L'objectif de la DGT (Direction générale de la circulation) est de moderniser son catalogue pour s'adapter notamment aux nouveaux modes de transports.

Les panneaux de base du Code de la route espagnol, comme les Stop, les cédez-le-passage, ceux de stationnement interdit, vont rester les mêmes. Mais plus d'une vingtaine de panneaux vont être soit repensés soit tout simplement créés pour être plus en phase avec notre époque. Pour la première fois, les trottinettes électriques — de plus en plus nombreuses sur les routes — vont avoir droit à leur propre pictogramme. Un panneau pour avertir de la présence de drones ou d'hélicoptères, désormais utilisés pour surveiller la vitesse des véhicules, va également voir le jour. D'autres signaleront la possibilité de croiser des sangliers sauvages, davantage responsables de collisions dramatiques sur la route que les cerfs habituellement dessinés sur les panneaux…

© 123RF

L'Espagne souhaite aussi que sa signalisation routière soit plus inclusive. Finie la représentation exclusivement masculine. Sur les panneaux implantés à proximité des écoles pour signaler la présence d'enfants, c'est une fille qui tiendra la main d'un garçon sur un passage piétons. Les panneaux dédiés aux personnes âgées seront également modifiés. Leur posture sera moins courbée, signe qu'au 21ème siècle il est possible d'être en forme à un âge avancé.

La transformation des énergies pour circuler est également au centre des nouveautés. Des panneaux plus modernes indiqueront l'emplacement des bornes électriques pour recharger son véhicule. Près des passages à niveau, on ne verra plus un panneau avec une vieille locomotive à vapeur mais une image plus contemporaine...

Ces nouveaux panneaux seront en outre plus facilement repérables la nuit grâce à l'amélioration des matériaux réfléchissants. Ils seront déployés progressivement à partir du mois de juillet. Ce qui vous laisse encore un peu de temps pour vous familiariser avec toutes ces nouvelles signalisations d'ici à votre prochain séjour en Espagne, que ce soit pour y passer des vacances ou tout simplement y faire des courses si vous êtes frontaliers.