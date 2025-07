De nouvelles limitations de vitesse imposées avec la canicule, jusqu'à quand ?

De nombreux automobilistes vont devoir rouler moins vite dans les prochains jours s'ils veulent éviter les amendes.

Fermetures d'écoles, salariés en télétravail pour éviter les transports en commun, annulation des activités sportives... Le pic de chaleur exceptionnel qui touche actuellement la France n'est pas sans conséquences pour de très nombreux Français. La canicule, qui s'est vraiment installée depuis lundi sur une très grande partie du territoire, affecte également les automobilistes. Outre la chaleur à supporter dans les voitures, les fortes températures – qui dépasseront les 40 degrés mardi et mercredi dans beaucoup de villes – font augmenter la pollution de l'air. Pour lutter contre ce phénomène, la vitesse a ainsi été abaissée de 20 kilomètres/heure sur certaines routes du pays.

Les automobilistes doivent donc respecter de nouvelles limitations de vitesse entrées en vigueur lundi matin : 110 km/h sur les portions habituellement limitées à 130, 90 km/h sur celles à 110 et 70 km/h sur celles à 90. Cette obligation est de mise à partir de 5h30 chaque jour et ne prend fin qu'à minuit. Ces mesures de restrictions ont été prises par la Préfecture de Police de Paris. Elles concernent toutes les routes situées à l'intérieur du périmètre de l'autoroute A86 (laquelle est exclue de ce dispositif).

© SYSPEO/SIPA

Ainsi, si vous avez l'habitude d'emprunter une portions des autoroutes A1, A3, A4, A6, A13 ou alors des routes nationales comme la N13, la N118 ou la N315 pour vous rendre au travail par exemple, méfiez-vous de ces limitations de vitesse temporaires. Si les radars de vitesse automatiques ne seront pas reprogrammés, rien n'empêche les forces de l'ordre de procéder à des contrôles sur le bord des routes pour verbaliser ceux qui ne respecteront pas ces règles éphémères. Justement, alors que la première très grosse vague de départs en vacances se profile le week-end prochain, jusqu'à quand ces restrictions de vitesse vont-elles durer ?

La date n'est en fait pas encore connue mais on en sait quand même un peu plus. La Préfecture de Police de Paris a signalé dans un communiqué publié dimanche 29 juin que les restrictions seront levées par arrêté préfectoral. Les très nombreux vacanciers qui ont prévu de partir depuis l'Île-de-France ou de la traverser entre vendredi et dimanche doivent-ils s'inquiéter ? A priori non puisque les les météorologues prévoient la fin de cet épisode caniculaire à partir de jeudi. Le retour à la normale sur les routes de la petite couronne parisienne est donc attendu avant ce premier très gros week-end de départs en vacances. Ouf !