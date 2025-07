Waze dévoile une nouveauté bien pratique – elle vous sera très utile sur la route des vacances

Cette nouvelle fonctionnalité offerte aux utilisateurs de Waze pourrait faciliter votre conduite cet été.

Comme de nombreux automobilistes, il y a des chances pour que vous utilisiez Waze surtout pour éviter les embouteillages et être avertis de la présence des radars. Pourtant, Waze, référence incontournable dans l'univers des applications de navigation, offre bien d'autres fonctionnalités. Évidemment, connaître l'état du trafic pour passer le moins de temps en voiture et l'emplacement des contrôles de vitesse pour ne pas recevoir de PV sont les deux fonctions les plus recherchées par les quelques 17 millions d'utilisateurs en France. Mais Waze propose aux automobilistes tout un tas d'autres services, comme la météo, le signalement des routes fermées ou encore celui des principaux centres d'intérêt (stations-essence, bornes de recharge, parkings, restaurants…).

La dernière fonction mise en service a été discrètement introduite au printemps dans la version 5.4.0 de l'application communautaire disponible sur iOS et Android. Depuis quelques semaines, certains conducteurs peuvent afficher la carte de navigation directement sur l'écran situé derrière le volant de leur auto. Cette nouveauté pour Waze – disponible depuis un moment chez Apple Maps - représente une évolution majeure pour l'application en matière d'ergonomie puisqu'il permet à celui qui conduit de ne plus avoir à détourner les yeux pour chercher son chemin via l'écran central ou celui de son Smartphone, souvent source de distraction en voiture.

© ADIL BENAYACHE/SIPA

Cette innovation pour Waze comporte toutefois un gros bémol. Pour des raisons réglementaires, l'application mobile n'a pas pu transposer les traditionnelles alertes fournies par la communauté sur le compteur. Les signalements de la police, des radars et des travaux n'apparaissent donc pas dans le champ de vision du conducteur, lequel doit par conséquent toujours détourner le regard de la route quelques secondes pour obtenir ces informations sur l'écran central ou sur son téléphone portable.

Cette nouveauté constitue toutefois un pas en avant vers davantage de confort pour les utilisateurs de Waze. L'affichage de la navigation sur le compteur numérique est d'ailleurs aujourd'hui de mise sur de nombreux nouveaux modèles de voitures, quand ce n'est pas sur le pare-brise (affichage tête haute) pour les véhicules plus richement équipés.

Tous les utilisateurs de Waze ne pourront toutefois pas bénéficier tout de suite de cette fonctionnalité. En effet, le système d'info-divertissement de votre auto doit être compatible pour pouvoir projeter la navigation sur votre écran numérique, ce qui n'existe pour le moment que chez certains constructeurs, comme BMW avec l'iDrive 8+ ou Ford avec le SYNC 4. Pour les autres, il vous fera encore patienter un peu avant d'avoir votre itinéraire directement sous les yeux.