3000 amendes en 50 jours : ce nouveau radar a été installé sur une célèbre route des vacances et flashe les touristes

Avec déjà 3000 flashs en moins de deux mois, un nouveau radar installé sur une célèbre avenue s'annonce comme l'un des pièges de l'été pour les touristes et les automobilistes imprudents.

Ce sera à coup sûr l'un des radars "serial-flasheurs" de l'été. Depuis le 27 mai dernier, les automobilistes empruntant un axe bien connu du littoral ont appris à le connaître mais ce nouveau radar enchaîne pourtant les flashs et les amendes. Il a été installé juste avant l'été mais la préfecture des Alpes-Maritimes avait alors assuré à Actu.fr que ce radar mobile avait vocation à être déplacé de manière aléatoire sur cet axe.

L'installation de ce dispositif répond à une demande de longue date formulée par le maire de Nice, Christian Estrosi, pour lutter contre l'insécurité routière sur cette avenue particulièrement accidentogène. Cependant, force est de constater que de nombreux automobilistes ne semblent pas encore avoir intégré cette règle. En témoignent les 3000 flashs enregistrés par l'appareil en moins de deux mois, un chiffre impressionnant relevé auprès des autorités par France Info le 17 juillet dernier.

Car si l'axe avec ses 2x3 voies peut s'apparenter à une autoroute en plein cœur de la ville, la vitesse y est bel et bien limitée à 50 km/h. "Quand on est présent une heure, on a environ 10 véhicules qui sont constatés avec de grands excès de vitesse et, derrière, des suspensions de permis de conduire pour une bonne partie d'entre eux", a expliqué Aurélie Lebourgeois, directrice de cabinet de la préfecture du département des Alpes-Maritimes, interrogée par France Info.

Cette route, c'est la célèbre Promenade des Anglais à Nice, un axe mondialement connu pour sa vue magnifique sur la Riviera mais qui a connu aussi son lot d'accidents de la route ces derniers mois. Depuis 2023, 15 personnes ont perdu la vie sur cet axe, dont un sapeur-pompier de 41 ans, Jérémie Boulon, percuté de plein fouet il y a un an par une voiture lancée à pleine vitesse.

Une situation alarmante qui a poussé les autorités à durcir les sanctions : désormais, tout excès de vitesse supérieur à 50 km/h au-dessus de la limitation entraînera un placement en garde à vue du contrevenant. Le 16 juillet dernier, un contrôle de vitesse supplémentaire a donné des chiffres édifiants : en deux heures, selon France Info, 95 voitures ont été contrôlées, 45 PV dressés, notamment pour excès de vitesse, avec, à la clé, quatre rétentions de permis.

Avant même le mois d'août riche en touristes, ce radar a donc déjà largement prouvé le bien fondé de son installation selon les autorités. Petit rappel si vous devez y passer ces prochains jours : sur la Promenade des Anglais, la vitesse est limitée à 50 km/h maximum sur l'ensemble du tronçon.