Trop de conducteurs vont faire l'erreur – oubliez les départs en pleine nuit ce week-end

La pire journée de l'été sur les routes est prévue ce samedi 2 août et rouler de nuit ne sera pas forcément une bonne idée pour tous les vacanciers.

Mettre son réveil à 3 heures du matin, partir avant le lever du soleil, et profiter d'une route dégagée pour arriver plus vite à destination. Plusieurs dizaines de milliers de vacanciers le font chaque année pour éviter au maximum les embouteillages lors de la période estivale. Ce sera encore le cas ce week-end, annoncé depuis longtemps déjà comme le pire de l'été. De très nombreux Français ont choisi d'attendre le début du mois d'août pour partir en vacances, ce qui ne sera pas sans répercussions sur l'état du trafic. La journée de samedi est la seule à avoir été classée noire au niveau national par Bison Futé.

Il sera donc tentant d'anticiper son départ de quelques heures pour ne pas se retrouver pris dans le raz-de-marée généralement observé entre 6h et 8h du matin. Mais attention, tous le monde n'aura pas intérêt à le faire ce samedi 2 août. Les vacanciers qui s'élanceront de la région parisienne vers Bordeaux devraient réfléchir à deux fois avant d'écourter leur nuit.

"En Île-de-France, la circulation restera dense pendant la nuit sur une partie du réseau autoroutier", prévient le centre régional d'information et de circulation routière. Ce sera le cas sur l'autoroute A6 ainsi que sur les axes qui y convergent et notamment l'A86, mais surtout sur l'autoroute A10 en direction de la côte atlantique.

© 123RF

Selon les prévisions, il y aura déjà beaucoup de monde dès minuit sur le tronçon entre Paris et Orléans. De gros ralentissements sont prévus tout au long de la nuit sur cette première partie de l'A10, de quoi douter sérieusement de l'intérêt de se lever à 2 ou 3h du matin pour se précipiter sur les routes. Sans compter que la conduite de nuit demeure plus dangereuse, à cause de la visibilité moindre mais aussi de la fatigue des conducteurs. Interrompre son sommeil pour se retrouver quand même coincer dans les bouchons, on a connu meilleure récompense. Et même si le pire moment pour prendre l'A10 depuis Paris devrait être entre 5h et 9h, il y a peut-être mieux à faire que de se réveiller aux aurores.

Plutôt que d'anticiper son départ, pourquoi ne pas le décaler ? Une fois le flux passé, les premiers kilomètres de l'autoroute A10 seront parfaitement fluides dans les environs de midi. Ce qui vous permettrait d'atteindre les villes d'Orléans, Poitiers, Bordeaux et leurs environs beaucoup plus rapidement. Tout en ayant pu dormir le matin ! De quoi commencer les vacances en pleine forme.