Vous le croiserez peut-être cet été – ce radar est si long que les conducteurs oublient de ralentir

Ce radar que vous pourrez croiser cet été en France oblige les automobilistes à adapter leur vitesse sur une distance invraisemblable.

Que celui qui n'a jamais ralenti à la vue d'un radar de vitesse lève la main ? Tous les automobilistes le font, même ceux qui respectent les limitations. Un léger coup de frein avant d'arriver à hauteur du boîtier a un petit côté rassurant. Inutile lorsque l'on roule à 85km/h sur une route limitée à 90, mais rassurant quand même. Les panneaux qui signalent les radars, placés plusieurs centaines de mètres en amont, permettent aussi aux conducteurs d'adapter leur vitesse pour ne pas se faire flasher. Le contrôle de la vitesse instantanée offre aux automobilistes cet avantage de pouvoir freiner au bon moment. Mais cette "astuce" ne fonctionne pas toujours.

Tous les radars implantés sur le bord de nos routes – environ 4 500 tout types confondus – ne fonctionnent en effet pas de la même manière. Certains "durent" plus longtemps. Parfois même beaucoup plus longtemps. C'est le cas de ce radar de vitesse installé sur l'autoroute A89 qui relie Bordeaux et Lyon en passant par le Massif Central. Mis en service en 2014, il surveille l'allure de toutes les voitures sur une distance de... 17 kilomètres ! C'est le plus long radar de France, à cheval sur deux départements, celui du Rhône et de la Loire, entre les communes de Pontcharra-sur-Turdine et Violay.

© SIPA

Sur cette section d'autoroute qui emmène les automobilistes de Clermont vers Lyon, la limitation de vitesse est fixée à 110 km/h. Mais vous pouvez la dépasser allègrement sans nécessairement risquer une amende. Au contraire d'un radar classique qui mesure la vitesse à un moment précis, ce radar dit radar de tronçon calcule votre vitesse moyenne entre deux points. Nul besoin de freiner si vous dépassez les 110, ni même les 120, mais votre moyenne à l'issue des 17 kilomètres ne doit pas dépasser les 110km/heure. Il existe une centaine d'appareils de ce type dans l'Hexagone, mais la particularité de celui-ci, qui couvre notamment trois tunnels, est qu'il est si long qu'il est très facile pour les conducteurs d'oublier qu'ils sont sous surveillance.

Ce radar tronçon d'une longueur exceptionnelle n'est pas une exception à la française. Pas besoin d'aller bien loin d'ailleurs pour en trouver un encore plus grand. Il suffit de se rendre dans le nord de l'Espagne, du côté de Palencia, une ville de Castille-et-Leon située entre Valladolid et Burgos. Sur une route limitée à 90 km/h, un appareil mesure la vitesse moyenne des voitures sur une distance de 33 kilomètres ! De quoi maintenir les conducteurs sous pression pendant une vingtaine de minutes.

Pour éviter de se causer des frayeurs - et de récolter une contravention - la meilleure solution reste de respecter toutes les limitations de vitesse sur la route, que ce soit en France ou à l'étranger.