Personne n'y pense : attacher la ceinture de sécurité est indispensable même sur les sièges vides

Tous les automobilistes devraient prendre l'habitude d'attacher les ceintures à l'arrière même quand il n'y a aucun passager assis à l'arrière.

Attacher sa ceinture avant de prendre la route est devenu un réflexe pour quasiment tous les automobilistes. Mais cette règle qui semble aujourd'hui si évidente n'est pas si ancienne. Elle date de 1973 et ne concernait à l'époque que les passagers assis à l'avant de la voiture. Il a fallu attendre 1990 pour que cette obligation ne s'étende à l'ensemble des occupants. Ce système de sécurité, qui sert à nous retenir en cas de choc violent, sauve des vies chaque jour. Mais si tout le monde a pris l'habitude de s'attacher, presque personne ne pense à boucler les ceintures des places non occupées d'un véhicule. Cela peut paraître inutile, pourtant ce geste qui ne prend que quelques secondes peut se révéler salvateur.

Surtout à l'heure des grands départs et des retours de vacances lorsque les voitures sont particulièrement chargées. Sur les routes en été, la plupart des autos circulent à grande vitesse avec le coffre plein. Les valises, les glacières, les poussettes et les jeux de plage sont souvent entassés dans le coffre et rares sont les vacanciers qui prennent le temps d'utiliser un système de fixation pour bien les bloquer dans le coffre.

Malheureusement, en cas de choc ou de collision avec un autre véhicule, ces objets peuvent se transformer en de véritables projectiles. Ce phénomène, connu sous le nom d'"effet éléphant", amplifie considérablement la force d'impact d'un objet en mouvement. Un simple sac de voyage mal calé peut ainsi devenir une masse de plusieurs centaines de kilos propulsée à travers l'habitacle.

© 123RF

Lorsqu'un ou plusieurs passagers est assis à l'arrière d'une voiture, son poids peut permette de faire barrage. Mais quand il n'y a personne sur la banquette, l'impact des objets du coffre projetés vers l'avant peut traverser l'habitacle jusqu'à venir heurter les sièges des passagers avant. Pour éviter ce phénomène, une solution existe : celle de boucler les ceintures à l'arrière avant de partir même quand les places sont vides. Comme pour un passager, les ceintures de sécurité permettent de retenir les objets et donc les empêcher d'être projetés vers l'avant.

Si le Code de la route punit le non port de la ceinture – avec une amende de 135 euros et de la perte de 3 points sur le permis de conduire -, il n'oblige pas à attacher les ceintures des places non occupées. Pour autant, face au danger que représente le chargement du coffre en cas de collision, il serait peut-être judicieux de revoir nos habitudes. Boucler une ceinture de sécurité ne prend que quelques secondes, un simple clic qui peut éviter bien des drames.