Peut-on conduire de nuit avec de la lumière dans sa voiture ?

De nombreux automobilistes se posent la question de savoir si le Code de la route autorise d'avoir des éclairages dans l'habitacle de sa voiture quand on conduit la nuit.

La nuit, tous les chats sont gris, et pour les voir sur la route mieux vaut allumer ses phares. En France, comme dans de très nombreux pays, la loi concernant l'éclairage de son véhicule quand il fait nuit est stricte. Lorsque le conducteur d'une voiture oublie d'allumer ses phares, il s'expose à une contravention de quatrième classe. S'il est repéré par les forces de l'ordre, il lui en coûtera une amende de 135 euros et quatre points en moins sur son permis de conduire. Tous les automobilistes sont sensibilisés à ce sujet, et il est heureusement assez rare de croiser un véhicule avec les feux éteints une fois la nuit tombée.

Les lumières ne s'arrêtent toutefois pas aux portes de nos véhicules. Chaque voiture en possède plusieurs à l'intérieur : une au niveau du rétroviseur central que l'on appelle le "plafonnier" et des veilleuses qui sont intégrées au-dessus de chaque vitre latérale. Certains modèles, notamment les plus récents, sont dotés de lumières d'ambiance que l'on retrouve essentiellement sur la planche de bord et dans les panneaux de portes. Le conducteur a le choix entre plusieurs couleurs – rouge, bleu, jaune, vert, violet… - selon ses préférences. Tous ces éclairages peuvent être pratiques, par exemple les petites veilleuses pour que les passagers puissent lire, ou alors simplement servir à l'esthétisme.

© puhimec - stock.adobe.com

Mais contrairement à l'utilisation des phares, de nombreux conducteurs ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire avec les éclairages intérieurs. Car tout n'est pas permis, notamment lorsque la nuit réduit la visibilité sur la route. En France, conduire avec les lumières intérieures allumées n'est pas explicitement interdit. Le Code de la route stipule néanmoins dans l'article R313‑1 que ces éclairages "ne doivent pas être gênants pour les autres conducteurs". Or dans l'obscurité les éclairages intérieurs de nos autos peuvent éblouir les autres conducteurs. Cette gêne est considérée comme une infraction qui peut potentiellement se traduire par une contravention de 3ème classe, soit une amende de 68 euros.

Au-delà de la gêne occasionnée auprès des autres usagers de la route, le fait de laisser allumer des lumières dans la voiture lorsqu'il fait nuit peut être pénible pour le conducteur. La lumière intérieure peut se refléter sur le pare-brise et les vitres, réduisant ainsi la visibilité extérieure, surtout sur les routes sombres ou mal éclairées.

De plus, les yeux de la personne assise derrière le volant doivent constamment s'adapter entre la lumière à l'intérieur et l'obscurité de la route, ce qui peut rapidement causer une fatigue oculaire. Autant dire que même si ce n'est pas toujours réprimandé, il vaut mieux éviter de rouler la nuit avec les lumières de l'habitacle allumées. Ou alors de façon très ponctuelle.