Départs pour le week-end du 15 août : cette journée "sera la plus difficile" sur les routes

Le pont du 15 août approche et, avec lui, la perspective de prendre la route et d'être bloqué dans les embouteillages.

Le week-end du 15 août, qui commence vendredi pour se terminer dimanche 17 août, pourrait donner du fil à retordre aux automobilistes et aux voyageurs. À partir de ce week-end, les retours vont prendre le pas sur les départs en vacances. La circulation sera particulièrement importante dans un flux du sud du pays vers le nord, d'après Bison Futé.

Elle s'étalera sur l'ensemble de ce week-end du 15 août. Les flux de circulation seront particulièrement importants les journées du samedi 16 au dimanche 17 août. Les deux journées sont d'ailleurs classées rouge le samedi et orange le dimanche, cela au niveau national.

Dans le détail, le vendredi 15 août, le trafic pourrait être difficile en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sens des retours sur l'A7 entre les villes d'Orange (Vaucluse) et de Lyon (Rhône). La route nationale RN205, qui permet d'accéder au tunnel du Mont-Blanc depuis l'Italie vers la France, pourrait aussi être encombrée. Elle est placée en alerte orange au niveau national dans le sens des départs. L'arc méditerranéen sera également impacté.

Les routes samedi et dimanche seront très chargées

Outre l'A7 allant du sud vers le nord, des embouteillages sont à prévoir samedi sur les axes permettant de rejoindre la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire depuis l'Île-de-France. L'axe permettant de rejoindre l'Espagne via Bordeaux (A10 et A63) sera également chargé. Au niveau de la voie permettant de traverser le Massif central (A71), il y aura également des encombrements. Du côté de l'Île-de-France, des difficultés de circulation pourraient apparaître ici et là entre le milieu de la matinée et le début de l'après-midi, nous apprend encore Bison Futé. Un pic de circulation est même à prévoir en fin de matinée ou au début de l'après-midi.

Dans le sens des retours, la journée est classée rouge au niveau national. Les embouteillages commencent dès le début de la matinée et finiront probablement en fin de soirée le même jour. Les axes routiers du quart Nord-Ouest du pays, depuis la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire vers l'Île-de-France (parmi lesquels l'A13, l'A11, l'A87 et la RN165) seront fortement empruntés. Quant au sud, il sera également très encombré (avec des axes comme l'A63, l'A10, l'A9, l'A54/RN113, l'A8, l'A7 et l'A61).

Difficultés de trafic du samedi 16 août 2025 © Bison Futé

La journée du dimanche 17 août, la circulation sera extrêmement difficile dans le Sud-Est de la France, et plus particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'Arc méditerranéen. La journée sera classée en orange au niveau national dans le sens des retours.

Difficultés de trafic du dimanche 17 août 2025 © Bison Futé

Les encombrements concerneront les autoroutes A7, A8, A9 et A61. Il sera enfin très compliqué d'accéder à l'Italie depuis la France via le tunnel du Mont-Blanc, entre la fin de matinée et le début d'après-midi. Dans le sens des retours, la journée est également classée orange au niveau national. Les encombrements les plus importants concerneront la façade méditerranéenne et la région Auvergne-Rhône-Alpes (A6, A7, A8 et A9), où la circulation sera très difficile. Il sera également compliqué de se déplacer sur la côte Atlantique (A11, RN165, A10 et A63), dans le Sud-Ouest (A61 et A62) et pour traverser le Massif central (A75, A20 et A71). Enfin, le tunnel du Mont-Blanc depuis l'Italie vers la France sera très emprunté depuis le début de l'après-midi jusqu'en soirée.