Vous prenez la route dimanche 17 août ? Voici les conseils de Bison Futé pour éviter des heures d'embouteillages

De nombreux automobilistes vont prendre la route ce week-end prolongé du 15 août, et notamment le dimanche. Mais d'importantes difficultés de circulations sont attendues, alors voici comment les éviter au maximum.

Tous les ans c'est la même chose. Le pont du 15 août, entre les retours et les départs en vacances et ceux qui partent seulement pour le week-end prolongé, les routes sont très chargées. On se passerait bien de finir le week-end ou les vacances en passant des heures dans les embouteillages dimanche ! Malheureusement, Bison futé prévoit "des difficultés de circulation très importantes". La journée de dimanche est classée "orange" au niveau national. Certains axes et horaires seront particulièrement impactés.

Dans le sens des départs comme des retours, la circulation sera "très difficile dans le Sud-Est", en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'Arc méditerranéen. Les autoroutes A7, A8, A9 et A61 seront particulièrement encombrées dans le sens des départs, ainsi que les autoroutes A6, A7, 18 et A9 dans le sens des retours. Si vous avez prévu d'aller ou de revenir d'Italie via le tunnel du Mont-Blanc, il faudra aussi s'armer de patience.

Et il n'y a pas que le Sud de la France qui sera concerné par des difficultés de circulation. En Île-de-France, Bison Futé prévoit une circulation "difficile" selon les secteurs sur les retours. Plusieurs autoroutes seront encombrées, en particulier en fin de journée : l'A6, l'A10 et l'A13.

© Bison Futé

Alors pour passer au travers des embouteillages au maximum, Bison Futé recommande d'éviter les axes les plus empruntés à certains horaires. Dans le sens des retours, devront être évités :

de rejoindre ou traverser l'Île-de-France entre 11h et minuit,

l'autoroute A63 (entre l'Espagne et Bordeaux) entre 10h et 23h,

l'A9, entre l'Espagne et Narbonne de 11h à 15h et entre Narbonne et Orange de 10h à 21h,

l'A7, entre Marseille et Orange de 11h à 13h, et entre Orange et Lyon de 12h à 20h,

l'A8 (entre l'Italie et La Fare-les-Oliviers) de 8h à 19h,

l'A6 (entre Lyon et Beaune) de 11h à 19h,

l'A61 (entre Narbonne et Toulouse) de 10h à 22h,

le tunnel du Mont-Blanc entre l'Italie et la France entre 14h et 21h.

Dans le sens des retours, Bison Futé conseille d'éviter : l'A7 entre Lyon et Marseille de 9h à 20h ; l'A8 à hauteur d'Aix-en-Provence de 8h à 21h ; l'A9 de 9h à 11h et jusque 17h pour le tronçon entre Nîmes et Narbonne ; l'A61 entre Carcassonne et Narbonne de 9h à 18h et enfin le tunnel du Mont-Blanc entre 11h et 14h.