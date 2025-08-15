Week-end du 15 août : journée "rouge" annoncée ce samedi sur les routes, surtout pour les retours

Ce samedi 16 août sera la journée la plus difficile du week-end prolongé sur les routes de France. Voici les conseils de Bison Futé pour éviter au maximum les bouchons.

Mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont prévu de prendre la route ce week-end... surtout ce samedi. Au cours du week-end prolongé du 15 août, il s'agira de "la journée la plus circulée", et en particulier pour les retours d'après Bison Futé. La journée est en effet classée rouge au niveau national. Certains axes seront particulièrement impactés.

Dans le sens des départs, la journée de samedi est classée "orange" au niveau national. La circulation sera "très difficile" en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen, selon les prévisions de Bison Futé. Des "encombrements" seront rencontrés "sur les axes permettant de rejoindre la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire (A11) depuis l'Île-de-France, et de rejoindre l'Espagne via Bordeaux (A10 et A63)". D'autres routes seront aussi très empruntées, notamment l'A71, le tunnel du Mont-Blanc et celles en direction de la Méditerranée (A61, A7, A8 et A9). Des "difficultés de circulation ponctuelles" pourront aussi avoir lieu en Île-de-France.

Dans le sens des retours, la journée est classée "rouge" au niveau national. Il faut donc s'attendre à d'importants embouteillages, en particulier sur certains axes qui seront très empruntés. Dans le Nord-Ouest, les axes depuis la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire vers l'Île-de-France (A13, A11, A87 et RN165). Les axes dans le Sud du pays seront aussi "très empruntés" : (A63, A10, A9, A54/RN113, A8, A7 et A61). Bison Futé prévoit également une circulation "très difficile" pour la traversée du Massif Central (A75 et A71) et le tunnel du Mont-Blanc de l'Italie vers la France. Enfin, il faudra s'armer de patience en Île-de-France en fin de journée, en particulier au niveau des barrières de péages.

© Bison Futé

Bison Futé recommande donc d'éviter plusieurs axes à certains horaires. Dans le sens des retours, où la circulation sera donc la plus difficile, il faut donc dans l'idéal éviter :

l'Île-de-France entre 11h et 21h,

l'autoroute A11 entre le Mans et Paris et entre Nantes et le Mans de 10h à 19h,

l'A8 à hauteur d'Aix-en-Provence de 6h à 18h,

l'A7 entre Marseille et Orange de 13h à 20h et entre Orange et Lyon de 12h à 19h,

l'A61 entre Narbonne et Toulouse de 9h à 19h

l'A63 entre l'Espagne et Bayonne de 11h à 18h et entre Bayonne et Bordeaux de 9h à 20h

le tunnel du Mont-Blanc entre l'Italie et la France de 15h à 19h...

Plus de précisions sont disponibles sur le site ou l'application de Bison Futé. Il ne faut pas oublier de rester à l'écoute des informations sur la route, notamment 107.7 FM.