Retours de vacances : une gigantesque zone rouge ce week-end, cette région va concentrer tous les problèmes

De nombreuses routes seront embouteillées à l'occasion du dernier week-end des vacances scolaires. Voici la liste des axes et heures à éviter.

Si les juillettistes ont repris le chemin du travail depuis un moment déjà, de nombreux Français profitaient encore du soleil et de la plage cette semaine. Mais, fin des vacances scolaires oblige, beaucoup vont rejoindre leur domicile à l'occasion des derniers jours du mois d'août. Les conditions de circulation sont très mauvaises dans le sens des retours vendredi et samedi et resteront difficiles dimanche. Si les grands axes de l'Île-de-France, de la vallée du Rhône et de l'arc méditerranéen sont concernés, ceux de la partie nord-ouest du pays ne seront pas en reste.

Si vous avez passé vos vacances en Bretagne, dans les Pays de la Loire ou en Vendée, préparez-vous à passer du temps dans les embouteillages, surtout si vous avez prévu de prendre la voiture samedi. Bison Futé voit rouge dans tout le quart nord-ouest du pays le 30 août et bien au-delà jusqu'aux bords du Rhône et au nord des Alpes. Le site prévient sur les difficultés de circulation sur les autoroutes A10 et A11 pendant une grande partie de la journée ainsi que sur l'autoroute A71, entre Bourges et Orléans, au cœur de l'après-midi. L'A10, entre Poitiers et Tours, ainsi que l'A11, de Nantes à Paris, seront toujours à éviter le lendemain, à moins de voyager assez tôt le matin ou en soirée.

© Bison Futé

Si vous souhaitez croiser moins de monde sur les autoroutes en revenant de la côte Atlantique ce week-end, il est possible de le faire à condition de faire un petit sacrifice : écourter vos vacances de quelques heures. En effet, selon les prévisions, la circulation sera fluide dans tout l'ouest du pays vendredi et ne posera problème que dans la moitié sud de la France et pour rallier ou traverser la région parisienne entre 11h et minuit.

Vendredi 29 août (dans le sens des retours)

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 11h ou après minuit

Évitez l'autoroute A9 entre Narbonne et Orange de 15h à 17h

Évitez l'autoroute A57 entre Le Luc et Toulon de 17h à 19h

Évitez l'autoroute A50 entre Toulon et Marseille de 17h à 19h

Évitez l'autoroute A8 entre l'Italie et La Fare-les-Oliviers de 17h à 19h

Évitez l'autoroute A7 entre Marseille et Orange de 10h à 18h et entre Orange et Lyon de 12h à 20h

Samedi 30 Août (dans le sens des retours)

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 10h ou après minuit

Évitez l'autoroute A11 entre Nantes et Angers de 10h à 18h et entre Angers et Paris de 11h à 15h

Évitez l'autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers de 8h à 19h et entre Poitiers et Tours de 10h à 19h

Évitez l'autoroute A9, entre l'Espagne et Narbonne de 10h à 19h, entre Narbonne et Montpellier de 10h et 16h, et entre Montpellier et Orange de 15h à 18h

Évitez l'autoroute A7 entre Marseille et Orange de 11h à 15h et entre Orange et Lyon de 8h à 19h

Évitez l'autoroute A6 entre Lyon et Beaune de 11h à 19h

Évitez l'autoroute A71 entre Bourges et Orléans de 15h à 17h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre l'Italie et la France de 10h à 19h

Dimanche 31 Août (dans le sens des retours)