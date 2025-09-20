Un professeur de mathématiques a montré combien de temps on gagne en roulant à 150 km/h au lieu de 130. Le résultat est ridicule

Rouler plus vite en voiture fait-il vraiment gagner du temps ? Une étude mathématique a de quoi faire réfléchir les conducteurs trop pressés.

Qui n'a jamais roulé un petit peu plus vite en voiture pour pour grappiller quelques minutes sur son temps de trajet ? Pour ne pas être en retard à un rendez-vous ou tout simplement pour arriver plus rapidement à destination, comme par exemple lors d'un grand départ en vacances quand l'autoroute permet de le faire. Mais la question que l'on se pose rarement, c'est de savoir si le fait de conduire quelques kilomètres/heure plus vite fait gagner beaucoup de temps. En d'autres termes, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle si l'on prend en compte les inconvénients imputables à une plus grande vitesse : risque d'accidents graves, de contraventions, hausse de la consommation de carburant…

Un professeur de mathématiques de nationalité tchèque s'est récemment penché sur le sujet. Et ce n'est sans doute pas un hasard car une nouvelle règle entre en vigueur ce mois-ci dans le pays slave. Pour la première fois, les automobilistes vont avoir le droit de rouler à 150 km/h sur l'autoroute si toutes les conditions sont réunies (temps sec, trafic fluide...). C'est sur un tronçon de la D3, qui relie les villes de Tábor et de České Budějovice, que l'expérience va être menée. L'occasion était donc trop belle pour Stanislav Štefan, cité par le site tchèque AutoZive, de calculer le temps que pourrait faire gagner aux automobilistes cette nouvelle réglementation.

© 123RF

Pour faire simple, le mathématicien a estimé le temps dont a besoin un automobiliste pour parcourir 100 kilomètres à différentes vitesses. En roulant à une moyenne de 130 km/h, le maximum en vigueur dans de nombreux pays européens dont la France, il faut 46 minutes. Si on appuie un peu plus sur l'accélérateur, à 140km/h, il faudra 43 minutes. Encore un peu moins, 40 minutes, à la vitesse constante de 150 km/h. Ces résultats montrent que le gain de temps est assez minime, voire ridicule – 6 minutes de moins pour parcourir 100 kilomètres à 150 km/h plutôt qu'à 130 -, et doit faire réfléchir ceux qui tentent parfois le diable sur nos routes.

Surtout que des études ont démontré par le passé que plus l'on conduit vite plus le corps est exposé à des stimuli de stress plus importants. Il doit traiter beaucoup plus d'informations et surveiller la circulation plus attentivement afin de réagir plus rapidement. Autant de facteurs qui font augmenter significativement la fatigue mentale du conducteur, et par ricochet le risque de commettre une erreur aux conséquences parfois dramatiques.

Il ne faut pas oublier le fait que dépasser les limitations de vitesse est sévèrement sanctionné quelque soit le pays dans lequel on se trouve. Sur les autoroutes françaises par exemple, si vous êtes pris à rouler à 150 km/h, soit 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, cela vous coûtera deux points de moins sur le permis de conduire et une amende de 135 euros. Si l'on y ajoute la hausse significtive de consommation de carburant, cela fait beaucoup de points noirs pour aussi peu de bénéfices. De quoi bien réfléchir la prochaine fois que vous serez tenté d'accélérer pour gagner quelques petites minutes sur la route.